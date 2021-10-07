رابط منحة كتيب العائلة 2021 وخطوات الاستعلام عن منحة الزوجة والابناء 2021

رابط منحة كتيب العائلة ، يستمر البحث في ليبيا عن منظومة منحة الزوجة والابناء 2021 التي أعلنت عنها وزارة الشؤون الاجتماعية من اجل تقديم مساعدات مالية للمواطنين والمواطنات من الفقراء والمحتاجين، حيث أقرت حكومة الوحدة الوطنية الليبية عن منحة كتيب العائلة وفقا لما نص عليه القانون رقم 27 الصادر سنة 2013 في الجريدة الرسمية، وتعد منحة الزوجة والأولاد مساعدة مالية ظرفية استثنائية لتحسين مستوى المعيشة للعائلات الليبية المتضررة من مخلفات فيروس كورونا خاصة في ظل انهيار القدرة الشرائية للمواطن الليبي مما استلزم صرف منحة الزوجة والأولاد ومن خلال موقع ثقفني الاخباري سنتعرف على خطوات الاستعلام عن مشروع منحة كتيب العائلة 50 الف دينار ليبي

رابط منحة كتيب العائلة

ننشر لكم مشروع منحة كتيب العائلة التي اعلن عنها رئيس حكومة الوحدة الوطنية الدكتو ”عبدالحميد الدبيبة”، حيث تقرر صرف أكثر من 2 مليار و 250 مليون دينار منحة الزوجة والابناء 2021 لشهر أكتوبر ونوفمبر وديسمبر وتتكفل بذلك وزارة الشؤون الاجتماعية الليبية التي اعلنت سابقا عن الفئات المستحقة للدعم والتي سنتعرف عليها في الأسطر التالية من هذا المقال.

منظومة منحة الزوجة والابناء 2021

يمكن التسجيل في منحة الزوجة والابناء 2021 والحصول على مبلغ 50 ألف دينار ليبي بشكل الكتروني دون عناء التنقل خارج المنازل من خلال منظومة منحة كتيب العائلة التي أعلنت عنها سابقا وزارة الشؤون الاجتماعية الليبية والتي حددت خطوات التسجيل وجاءت كالآتي:

الدخول على رابط منظومة منحة الزوجة والابناء

كتابة جميع البيانات المطلوبة من الشخص الذي يرغب في التسجيل

تقديم طلب الحصول على المنحة

مشروع منحة كتيب العائلة 2021

علاوة على ذلك، يستمر البحث عن رابط الاستعلام عن منحة الزوجة والأولاد التي أقرتها سابقا وزارة الشؤون الاجتماعية الليبية من اجل تحسين الظروف المعيشية لكافة المواطنين في ليبيا ويمكن الاستعلام عن منحة كتيب العائلة من خلال اتباع كافة الخطوات المدونة ادناه بالتفصيل:

الدخول إلى موقع منظومة منحة الزوجة والابناء 2021

كتابة بيانات المستفيد بدقة وبشكل صحيح.

تدوين الرقم الوطني

كذلك كتابة رقم القيد. مع ادخال رقم الجوال

استلام كود التفعيل وادراجه

ثم كتابة كافة بيانات الزوجة والأبناء

لكل شخص يريد تعديل حساب المصرفي يجب عليه استخدام رقم أيبان حديث.

أيضا يجب تحديد المصرف البنكي لصرف منحة كتيب العائلة.

النقر على عبارة حفظ.

الفئات المستحقة لمنحة كتيب العائلة 2021

حدد القانون رقم 27 الصادر سنة 2013 الخاص بمنحة الزوجة والأبناء 2021 والفئات المستحقة للدعم المالي المقدم من طرف وزارة الشؤون الاجتماعية كما تم وضع العديد من الضوابط والشروط التي يجب ان تتوفر في المستفيد كتيب العائلة وجاءت الفئات المعنية بهذه المنحة كالتالي:

الزوجة الليبية المتزوجة من مواطن ليبي ولا تتقاض أي اجر شهري كذلك الزوجة الليبية المتزوجة من أجنبي وليس لديها دخل شهري. الأولاد الذين لا يتجاوز سنهم 18 سنة.

إلى هنا نصل إلى نهاية هذه المقالة والتي تحدثنا فيها بشكل مقصل عن رابط مشروع منحة كتيب العائلة 2021 والفئات المستحقة لمنحة الزوجة والأولاد وكيفية التسجيل في منظومة منحة الزوجة والابناء 2021