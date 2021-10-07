الديمقراطى الفلسطينى يندد بقرار إسرائيل السماح لليهود بالصلاة فى الأقصى

جدة - نرمين السيد - قال الاتحاد الديمقراطى الفلسطينى "فدا" ، اليوم الخميس، إن القرار القضائى الاسرائيلى بخصوص السماح لليهود بأداء "صلوات صامتة" فى المسجد الأقصى هو عدوان جديد على الشعب الفلسطينى ووجوده، بل إنه أخطر عدوان كونه يطال مقدسًا من أهم المقدسات الفلسطينية والعربية والإسلامية.





وأضاف فدا، فى بيان له، أن المساس بالمسجد الأقصى به إساءة لمشاعر مليار وسبعمائة مليون مسلم فى العالم ما يهدد بنشوب حرب دينية من شأنها تهديد الأمن والاستقرار والسلام الدولى.

وأوضح الحزب أن زعم محكمة الاحتلال التى أصدرت القرار بأن "أداء اليهود هذه الصلوات الصامتة لا يشكل عملا عدائيا"، محاولة إسرائيلية مكشوفة لتضليل الرأى العام الدولى وامتصاص نقمته والهروب من ردود فعله المنددة أو مواقفه المعارضة.

وأوضح فدا أن الهدف الحقيقى من القرار الاسرائيلى التمهيد للتقسيم الزمانى والمكانى للحرم القدسى الشريف كما حصل فى الحرم الابراهيمى، وذلك استمرارا لسياسات التهويد التى تتبعها سلطات الاحتلال الاسرائيلى بحق المقدسات المسيحية والإسلامية، ومعها المعالم الأثرية والتاريخية فى عموم الأراضى الفلسطينية المحتلة بهدف طمس كل معالم الوجود والتاريخ الفلسطينيين على أرض فلسطين التاريخية وفى المقدمة منها مدينة القدس.

وأكد فدا أن الشعب الفلسطينى بكل قطاعاته وفصائله وقواه لن يسكتوا على هذا القرار وسيقاومونه بكل الوسائل الممكنة".

ودعا الحزب المجتمع الدولى وعلى رأسه الأمم المتحدة والدول الفاعلة فى العالم واللجنة الرباعية الدولية، إلى إعلان رفضهم لذلك، ومطالبة إسرائيل بالتراجع عنه تحت طائلة المسؤولية ومواجهة إجراءات عقابية بحقها.

ودعا فدا كذلك جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الاسلامى والدول العربية والإسلامية للتحرك اللازم لإحباط القرار الاسرائيلى التهويدى.