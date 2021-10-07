واشنطن: لا بد من العودة سريعا لمحادثات فيينا النووية مع إيران

جدة - نرمين السيد - أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، نيد برايس، أن بلاده تعتقد بأن المحادثات غير المباشرة التى تعقد فى فيينا بشأن معاودة امتثال إيران للاتفاق النووى يجب أن تستأنف "سريعا".





وحسبما نقلت قناة "روسيا اليوم" قال برايس إن "المسار الدبلوماسى لا يزال قائما"، مشيرا إلى أن "طهران قالت إنها ستعود إلى المحادثات قريبا".

وأضاف "نأمل بأن يوافق تعريفهم لكلمة قريب تعريفنا لها.. نود أن تستأنف المفاوضات فى فيينا فى أسرع وقت ممكن".

وتابع: "لا يمكن أن تظل المفاوضات مستمرة إلى أجل غير مسمى".

وأكد وزير الخارجية الإيرانى، أمير حسين عبد اللهيان، السبت الماضى، أن بلاده ستعود قريبا إلى طاولة المفاوضات فى فيينا بشأن إحياء الاتفاق حول برنامج إيران النووى.