تمويل الأفراد “إمكان” وكيفية تقديم طلب الحصول عليه والتعرف على مزاياه

أعلنت إمكان السعودية عن ضوابط تمويل الأفراد ، والتي توفر التمويل الشخصي لجميع العملاء سواء كانوا مواطنين سعوديين أو يعيشون داخل حدود المملكة العربية السعودية. وبسبب الظروف الاقتصادية الحالية يتم توفير مجموعة من المنتجات التمويلية الجديدة ، ومن أجل الحصول على هذا النوع من التمويل ، يجب استيفاء شروط معينة واتباع بعض الخطوات للحصول على قرض إمكان.

ضوابط تمويل الأفراد الجديد في السعودية

للتمكن من الحصول على قرض إمكان ، يجب استيفاء العديد من الشروط ، وهي كالتالي:

يجب أن يكون المتقدمون للحصول على تمويل إمكان سعوديين وحكوميين أو شبه حكوميين أو عاملين في القطاع الخاص

سعوديين وحكوميين أو شبه حكوميين أو عاملين في القطاع الخاص يجب ألا يقل عمر المتقدم عن 20 عامًا ولا يزيد عن 60 عامًا

إذا تقاعد الموظف فلا يمكن أن يتجاوز عمره 70 سنة

أما بالنسبة للأفراد العسكريين فيعتمد ذلك على رتبته

الحد الأدنى للدخل الشهري للمتقاعدين 2،000 ريال و 1،900 ريال سعودي

يجب أن تكون نسبة خصم العميل 45٪ ، وإذا كان الدخل أعلى من 25000 ، فإن النسبة ستصل إلى 50٪

يجب أن يحصل العملاء الذين يحولون أجورهم على فترة خدمة تصل إلى شهر واحد أو تقديم كشف حساب بنكي يوضح آخر 3 أجور مودعة في البنك

يتمتع المستفيد بتاريخ ائتماني جيد

لا يوجد ضرورة لوجود كفيل أو ضامن لهذا التمويل

يجب أن يكون لدى المتقدمين حساب صالح لدى أحد المصارف.

أولاً ، يجب عليك تقديم بطاقة هوية وطنية سارية المفعول ، أو ما يسمى ببطاقة الجنسية

تعريف صاحب العمل للأجور

كشوفات بنكية أو قسائم دفع صادرة باسم الوحدة من خلال بوابة إمكان للأشهر الثلاثة الماضية

تقديم شهادات راتب التأمينات الاجتماعية للقطاع الخاص

أخيرًا ، إرفاق جميع المستندات اللازمة في ملف واحد وتقديمها إلى الموظفين المعنيين عند التقدم للحصول على التمويل.

يمكنك التقديم على التمويل من خلال رقم إمكان اي “92000110038” أو تقديم طلب التمويل عبر موقع شركة إمكان الرسمي ،

، ويمكن الحصول على التطبيق من خلال بوابة الشركة ذاتها.

ما الأوراق التي تلزم للخصول على تمويل إمكان للأفرادرابط تقديم التمويل الشخصي