بنك سامبا وكيفية فتح حساب فيه أونلاين بشكل مجاني 100%

فتح حساب في بنك سامبا ، بنك سامبا الدولي قد أتاح إمكانية القيام بإنشاء الحساب عن طريق البنك مباشرة أو عن طريق أن تملأ استمارة إلكترونية حيث يعد طرق فتح الحساب التقليدية في بنك هي أمر يتطلب الكثير من الوقت والمجهود في معظم البنوك، لذلك في تلك المقالة سوف نتحدث عن البنك الجديد وطريقة فتح حساب داخل البنك ونبذة عنه فتابعونا في الأسطر القادمة.

فتح حساب في بنك سامبا

بنك سامبا يتيح هذا البنك امتلاك حساب جاري إذا كان مواطن سعودي أو مقيم في أراضي المملكة، للتمتع بالتمويل الشخصي ولكن دون كفيل شريطة ان تتوافق مع شروط الشريعة الإسلامية.

أو يوفر البنك إمكانية مزاولة عملية التداول الإلكتروني وذلك من خلال المنصة الإلكترونية للبنك

ولكن الأمر مختلف قليلاً في فروع بنك سامبا حيث يمتاز هذا البنك انه سريع في الرد على عملاؤه كما انه سريع الاستجابة لاحتياجاتهم ومطالبهم وذلك من خلال ما يُقدم في البنك من خدمات متعددة بواسطة أشخاص ذوي خبرة عالية في التعامل مع العملاء.

الأوراق المطلوبة لفتح حساب في بنك سامبا

يمنح بنك سامبا الكثير من الخدمات، حيث تستطيع من خلال هذا البنك عدة أشياء منها :-

إدارة أموالك الخاصة بك على مستوى أكبر.

وإليكم أعزائي القراء الطريقة حيث في البداية يجب التأكد من أن جميع الأوراق والملفات المطلوبة موجودة وهى كالتالي:

في البداية يجب الدخول على الموقع الرسمي لبنك سامبا.

ثانياً يجب إدخال كل البيانات المطلوبة في الخانات المخصصة لها.

وتلك الخطوة تتم عن طريق الضغط على كلمة “نموذج طلب جديد”.

وبعد ذلك يجب القيام بملئ البيانات الشخصية للمواطن :- الاسم. العنوان. رقم الهاتف. الإيميل الخاص بالمواطن.

كذلك يجب ان تقوم بإدخال البيانات التي تختص بفتح الحساب البنكي.

ثم قم بملء معلومات الجنسية الأخرى.

وبعد ذلك يجب ان تقوم بإدخال البيانات الضريبية.

بعد ذلك سيتم طلب “إرفاق المستندات المطلوبة” وهي :- بطاقة الهوية الوطنية. مفردات المرتب من جهة العمل. كما يجب تقديم كشف حساب “وذلك يتم في حالة تحويل المرتب لبنك آخر”.

وفي النهاية يجب التوجه إلى أقرب فرع من بنوك سامبا في المملكة أو خارج المملكة وذلك لكي يتم الانتهاء من فتح الحساب.

فتح الحساب للمواطنين فوق ال18 عام

إذ كنت تمتلك الجنسية السعودية وتبلغ فوق 18 عام وتريد فتح حساب في بنك سامبا فيجب إحضار هذه الأوراق وهى :-

إثبات الشخصية مثل :- البطاقة الوطنية أو يمكن إحضار دفتر العائلة يجب حضور معرف أو نستبدلها بصورة موثقة من السجل المدني.

كما يجب إحضار شهادة بالراتب أي إحضار إيصال باستلام الراتب أو رسالة للتعريف بالراتب من جهة العمل.

أو مكن إحضار نسخة من كشف الحساب من مصرف آخر لو كان المرتب محول عليه.

يجب ملأ اتفاقية لخدمات الحسابات بين العميل والبنك.

وبعد ذلك يجب ان تقوم بزيارة أقرب فرع لبنك سامبا في المملكة العربية السعودية.

وفي النهاية نرجو ان تكون مقالة فتح حساب في بنك سامبا قد نالت إعجابكم ودمتم بخير.