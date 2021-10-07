أخبار اليمن : شهيدان و4 جرحى بعدوان سعودي على صعدة

دوت الخليج -

شهيدان و4 جرحى بعدوان سعودي على صعدة

استشهد وأصيب 6 مواطنين بعدوان سعودي جديد على مديريتي الصفراء ومنبه بمحافظة صعدة. شهيدان و4 جرحى بعدوان سعودي على صعدةاستشهد وأصيب 6 مواطنين بعدوان سعودي جديد على مديريتي الصفراء ومنبه بمحافظة صعدة. وأوضح مصدر أمني أن طيران العدوان استهدف بغارة منزلاً في منطقة اللجبة بمديرية الصفراء، ما أدى إلى استشهاد مواطنين أثنين وتدمير المنزل بالكامل واتلاف كامل محتوياته. وأكد المصدر إصابة 4 مواطنين بقصف صاروخي ومدفعي سعودي استهدف مناطق سكنية في مديرية منبه الحدودية. وأشار المصدر إلى أن الطيران المعادي شن غارة على مديرية الظاهر، وغارة على منطقة الفرع بمديرية كتاف.



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