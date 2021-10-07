جنوب السودان.. أوامر بتجميد حسابات مصرفية لنشطاء

أمرت سلطات دولة جنوب السودان بتجميد الحسابات المصرفية لخمسة أعضاء في تحالف نشطاء يدعو إلى التغيير السياسي بالبلاد.
ودعا "تحالف الشعب للتحرك المدني" الذي تأسس في يوليو الماضي، الرئيس سالفا كير ونائبه المنافس رياك مشار إلى التنحي، واتهم الاثنين بإحباط شعب جنوب السودان على مدار عقد من الحرب والسلام الهش.
وفي خطاب اطلعت عليه أسوشيتدبرس، أمر المدير العام لإدارة مراقبة البنوك في الحكومة، الأربعاء، كل البنوك التجارية التي تعمل في جنوب السودان بحجب حسابات يملكها خمسة نشطاء "على الفور".
ولم يوضح البيان أسباب الأمر. وأكد البنك المركزي لجنوب السودان الخطاب.
ويجمد الأمر حسابات كل من أبراهام أوليك، المدير التنفيذي السابق لـ"معهد سود"، ورجب مهندس، المدير التنفيذي لـ"منظمة الحكومة الرشيدة"، وواني مايكل، المدير التنفيذي السابق لـ"مؤسسة أوكاي أفريقيا"، وجيمي ديفيد كولوك، المدير التنفيذي لـ"المؤسسة من أجل الديمقراطية والمحاسبة الحكومية"، وكويل أغوير كويل.
وقال أوليك، المؤسس المشارك للتحالف، إن أمر الحكومة لن يردعهم، ووصفه بأنه "حرب على المجتمع المدني في جنوب السودان".
وأضاف أن "هذا التحرك محاولة من الحكومة لإضعاف الأعضاء والتحالف كمنظمة،" موضحا أن الخطوة زادت من أهمية التحالف.
وتعاني دولة جنوب السودان، أحدث دول العالم، من أجل التعافي من حرب أهلية استمرت 5 سنوات وقتلت مئات الآلاف من الأشخاص.
ويقود كير ومشار الحكومة الآن، لكن منظمات رقابة تتهمهما بالفشل في تطبيق اتفاق سلام.
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