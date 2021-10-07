بالدقيقة الأخيرة.. فرنسا تقلب تأخرها ضد بلجيكا إلى فوز قاتل

عوّضت فرنسا تأخرها بهدفين إلى فوز قاتل 3-2 على بلجيكا في الدقيقة الأخيرة بهدف لتيو هرنانديز في تورينو، لتبلغ نهائي دوري الأمم الأوروبية لكرة القدم، لتلاقي إسبانيا في النهائي الأحد المقبل على ملعب سان سيرو في ميلانو.

وتقدمت بلجيكا بهدفين في الشوط الأول عبر يانيك كاراسكو (37) وروميلو لوكاكو (40)، قبل أن تقدم فرنسا شوطًا ثانيًا هائلا سجلت خلاله ثلاثة أهداف عبر كريم بنزيمة (62)، كيليان مبابي (69 من ركلة جزاء) وهرنانديز (90) في مباراته الدولية الثانية فقط.

وكانت إسبانيا قد أقصت، الأربعاء، إيطاليا بطلة أوروبا في سان سيرو لتبلغ النهائي.

وفشلت بلجيكا في الثأر من فرنسا، التي أقصتها من نصف نهائي مونديال روسيا 2018، في طريقها إلى اللقب.

وبدت بلجيكا قريبة من بلوغ أول نهائي لها في بطولة ما منذ حلولها وصيفة لألمانيا الغربية في كأس أوروبا 1980، إلا أن البحث عن لقب مع الجيل الذهبي سيستمر مع توالي الإخفاقات، إذ يعود التتويج الوحيد في تاريخها إلى ذهبية أولمبياد 1920 على أرضها في أنتويرب.

ودخل المنتخبان المواجهة بهدف تعويض الخيبة القارية هذا الصيف، بعدما خرجت فرنسا ونجومها بشكل مفاجئ من الدور الـ16 ضد سويسرا بركلات الترجيح، بعد أن كانت متقدمة 3-1 قبل 15 دقيقة من نهاية الوقت الأصلي.

أما المنتخب البلجيكي بقيادة المدرب الإسباني روبرتو مارتينس، متصدر التصنيف العالمي، كان قد سقط أمام إيطاليا في الدور ربع النهائي.

وشهدت المباراة مشاركة تيو هرنانديز ظهير ميلان الإيطالي، إلى جانب شقيقه لوكاس مدافع بايرن ميونيخ الألماني، ليصبحا أول شقيقين يشاركان أساسيين لفرنسا منذ جان ولوسيان لوريان في 1932.

ودخلت فرنسا المواجهة بتشكيلة غير مقنعة، بعد فوزها 2-صفر على فنلندا في التصفيات الأوروبية المؤهلة إلى مونديال 2022 الشهر الماضي، كان الأول بعد سلسلة من خمسة تعادلات.

وغاب عن صفوف منتخب الديوك لاعب الارتكاز المتألق نغولو كانتي، بعد إصابته بفيروس كورونا، قبل مباراة فريقه تشلسي الإنجليزي التي خسرها أمام يوفنتوس الإيطالي في دوري أبطال أوروبا الاسبوع الماضي.