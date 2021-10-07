تضرر غواصة نووية أمريكية بعد اصطدامها بجسم غير معروف

جدة - نرمين السيد - وقال الأسطول الأمريكى فى المحيط الهادىء فى بيان، اليوم الخميس، إن الغواصة "يو إس إس كونيتيكت" (SSN 22) من فئة Seawolf والتى تعمل بالطاقة النووية تعرضت لتصادم بجسم غير معروف فى الثانى من أكتوبر، مؤكدا تضرر الغواصة وإصابة عدد غير محدد من البحارة.

وتم الإبلاغ عن حادث الغواصة لأول مرة بواسطة "USNI News"، حسبما نقلت قناة "روسيا اليوم".

ورفضت الأسطول الأمريكى فى المحيط الهادىء (PACFLEET) الإفصاح عما اصطدمت به الغواصة خلال الحادث، وأكدت فقط أن الحادث قيد التحقيق، إلا أن مسؤولا أمريكيا صرح لموقع "Navy Times" بأن تضاريس المنطقة لا تشير إلى وجود كتلة أرضية فى مسار الغواصة.

وأشار موقع "بيزنس إنسايدر" إلى أنه لا توجد مؤشرات على أن التصادم كان معاديا أو شاركت فيه بعض السفن الأخرى.

إلى ذلك، رفضت PACFLEET تحديد مكان وقوع الاصطدام بالضبط، لكن المسؤولين الأمريكيين أخبروا "فوكس نيوز" أنه حدث فى بحر الصين الجنوبى.

وفى السياق، أفادت البحرية بأن الغواصة فى حالة آمنة ومستقرة وأن محطة الدفع النووى والأماكن المرتبطة بها لم تتأثر، وأنه لم تكن هناك إصابات تهدد الحياة.

والغواصة USS Connecticut هى واحدة من ثلاث غواصات فقط من فئة Seawolf وتعتبر على نطاق واسع من بين أكثر غواصات البحرية الأمريكية قدرة، تم بناء فئة الغواصات الهجومية القوية فى نهاية الحرب الباردة لمطاردة الغواصات السوفيتية فى المياه العميقة، ولكن فى أعقاب ذلك ألغت البحرية برنامج Seawolf المكلف.