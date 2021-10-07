السعودية تعترض صاروخا باليستيا ومسيرة مفخخة أطلقهما الحوثيون

جدة - نرمين السيد - وكان تحالف دعم الشرعية فى اليمن أعلن، أمس الأربعاء، أن الدفاعات السعودية اعترضت مسيّرة مفخخة حوثية حاولت تنفيذ هجوم على مطار أبها الدولى.
وأضاف أن شظايا اعتراض الهجوم تناثرت وسقطت فى محيط مطار أبها الداخلى ما أدى إلى الإصابات والتلفيات المذكورة.
وأكد التحالف أن المحاولة الحوثية لاستهداف المدنيين بمطار أبها كمطار مدنى تمثل جريمة حرب، مشدداً على أن إجراءات عملياتية يتم اتخاذها لتحييد مصادر التهديد المستخدمة فى محاولة هجوم مطار أبها.
وأدانت السفارة الأمريكية فى السعودية، اليوم الخميس، الهجوم الذى استهدف مطار أبها الليلة الماضية وأسفر عن إصابة أربعة مدنيين، مستنكرة ما وصفتها بالهجمات "المشينة" التى يشنها الحوثيون على المدنيين.
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