تعرف على المزايا الخارقة والتي لايعلمها الكثيرين على واتساب

ظهرت في الفترة الاخيرة على تطبيق واتساب العديد من المزايا والتي اهتمت بالعمل على إرضاء مستخدمي واتساب، واليوم ومن خلال مقالي سوف أعرض لكم أهم 3 مزايا على تطبيق واتساب والتي تم طرحها مؤخرا على التطبيق و سنوضح كيفية الاستفادة منها واستخدامها، وعلى الرغم من وجود العديد من الميزات الخفية بمنصة التراسل إلا أن أغلب المستخدمين لا يعلمون وجودها، ففي بعض الأحيان تضيع الرسائل المهمة في سلسلة من المحادثات، يحتوى واتساب على ميزة تتيح لك وضع إشارة مرجعية على الرسائل بحيث يمكنك العثور عليها بسهولة في قسم الرسائل المميزة بنجمة ضمن إعدادات التطبيق، وتساعد ميزة واتساب المستخدمين إلى تذكر تاريخ معين، ويتيح لك واتساب إرسال رسائل تختفى تدمر نفسها ذاتيا بعد أسبوع من إرسالها، وتشبه هذه الميزة إلى حد ما رسائل تطبيق سناب شات Snapchat، والتي يضيفها تطبيق التراسل التابع لشركة فيسبوك لتعزيز خصوصيتك عن طريق التخلص من الرسائل التي يحتمل أن تكون حساسة.

3 مزايا خارقة بإعدادات واتساب، يمكن أن تحسن تجربة المراسلة بشكل عام: أولا: كيفية جعل رسائل واتساب تختفي:

عند تمكين ميزة إختفاء الرسائل، فإنها تختفي بعد مرور سبعة أيام، على الرغم من أن الرسائل المرسلة قبل تغيير الإعدادات لن تتأثر، إليك كيفيه تشغيل ميزة اختفاء الرسائل على واتساب:

افتح إحدى دردشات تطبيق واتساب.

انقر على اسم جهة الاتصال أعلى نافذة الدردشة.

من صفحة المعلومات الخاصة بجهة الاتصال، اضغط على الرسائل المختفية.

انقر فوق زر متابعة، ثم حدد خيار تفعيل.

تسمح ميزة البث الغير معروفة، لمستخدمي واتساب من إرسال نفس الرسالة إلى الكثير من جهات الاتصال دون الحاجة إلى إعداد دردشة جماعية، إذ تعد قوائم البث طريقة مفسيدة لتجنب إنشاء أو الاشتراك في العديد من الدردشات الجماعية وتجعل المستخدم قادرًا على إخبار الأشخاص بنفس المعلومات.

يمكنك إرسال رسالة أو دعوة ذاتها لجميع جهات اتصالك في الوقت نفسه، ولن يرى أي شخص آخر ردود باقي المستلمين للرسالة سوى مرسلها.

يمكن لمستخدمي واتساب على هواتف آيفون، إرسال رسالة بث من خلال الانتقال إلى شاشة الدردشات والنقر على قوائم البث الموجودة على يسار الشاشة أسفل شريط البحث> ثم انقر فوق قائمة جديدة وحدد جهات الاتصال التي تريدها ثم انقر فوق “إنشاء”.

لمستخدمي واتساب على هواتف أندرويد، فيمكنهم الانتقال إلى إلى شاشة الدردشات ثم انقر فوق القائمة> ثم انقر فوق بث جديد وأضف جهات الاتصال ذات الصلة قبل الإنشاء.

ثانيا: كيفية بث رسائل واتساب:ثالثا: كيفية وضع إشارة مرجعية على رسائل واتساب:

حيث يمكنك الإستفادة بالميزة من خلال: