سيجنال مجاناً وأكثر أمانا في الخصوصية وأفضل بديل للواتساب

مر على واتساب والفيس بوك أصعب مرحلة مر بها أكثر من 6 ساعات غيرت المعادلة هددت عرش الفيس بوك وتطبيقاته كاواتساب وغيرها وما ترتب عليها من آثار فبعد تعطل الفيس بوك بحث الكثير من مستخدمي الواتساب عن بديل آمن ومجانا وكان الكثير ينصح باستخدام تطبيق سيجنال والذي سوف نتكلم عنه بالتفصيل من خلال مقالنا ومن موقع ثقفني سوف نوضح الخطوات، حيث انتشرت بدائل تطبيق الواتساب في الكثير من المتاجر الإلكترونية مثل جوجل بلاي وابل ستور، وسوف نوضح أفضل بديل للواتساب مجاناً دون دفع أي رسوم بالإضافة إلي ارتفاع نسبة الحماية والأمان في هذا البديل.

قد يهمك معرفة أفضل بدائل لتطبيق الواتساب Watts app مجانية مفاجأة في المزايا والخدمات ومن أهمها: تطبيق رينغ Ring 30: واحد من بين أهم وأفضل التطبيقات المجانية البديلة للواتساب متوفر في متجر Google play وأيضا في App store، يمكنكم الآن استخدامه على الهاتف الأندرويد أو الآيفون أو الكمبيوتر، يمكنكم من خلاله إجراء مكالمات صوتية، فيديو، إرسال ملفات وغيره من الخدمات المميزة. تطبيق توكس TOX: يعد من البدائل الرائعة للواتس اب نظراً لسهولة الاستخدام على الجوالات والكمبيوتر، وخاصة في المحادثات الجماعية والدردشة الصوتية، حيث يوفر التطبيق خدمة صوتية نقية، مما يجعله أيضاً بديل قوي جداً لتطبيق سكايب. تطبيق واير wire: تطبيق شبيه بعض الشئ بطريق signal واحد من بدائل الواتساب الجديدة، يمكنكم منه الاستفادة من المزايا والخدمات التي يقدمها التطبيق مثل إرسال الصور والفيديوهات إلي الأصدقاء والمحادثات الصوتية والمرئية والملفات والمستندات.

أفضل بديل للواتساب Watts app مجاناً:تطبيق سيجنال البديل السهل للواتساب:

من الجدير بالذكر فقد يعد تطبيق سيجنال هو أسهل التطبيقات المجانية وأكثرها أمانا بين جميع التطبيقات المجانية المتاحة في قائمة البدائل المتوفرة للواتساب، فهو تطبيق يتمتع بسلسلة من المزايا القوية والرائعة وهو مملوك إلي منظمة البرمجيات open whisper system، يقدم التطبيق خدمة مميزة من عمليات الاتصال الصوتي والفيديو ونقل الملفات والصور والمرفقات بكل سهولة ويسر.

أولاً: تنزيل وتثبيت سيجنال: من جهازك الأندرويد ادخل إلى متجر غوغل للتطبيقات Google Play Store وابحث عن سيجنال Signal .

وابحث عن سيجنال . قم باختيار تطبيق سيجنال وانقر على زر التثبيت Install .

. بعد أن ينتهي تنزيل سيجنال، انقر على زر الفتح Open للبدء بتشغيل التطبيق.

ثانياً: تسجيل وتأكيد رقم هاتفك.

عندما تقوم بتشغيل التطبيق قد يطلب سيجنال الأذن بالدخول إلى قائمة جهات الاتصال وملفات الميديا.

يمكنك النقر على زر المتابعة continue وسيقوم سيجنال بعرض طلبات الأذن واحدةً بعد الأخرى للحصول على موافقتك على كل منها. إن رفضت إعطاء هذه الأذونات فقد يسألك سيجنال عنها لاحقاً.

وسيقوم سيجنال بعرض طلبات الأذن واحدةً بعد الأخرى للحصول على موافقتك على كل منها. إن رفضت إعطاء هذه الأذونات فقد يسألك سيجنال عنها لاحقاً. سترى الآن الشاشة التالية. أدخل رقم هاتفك واضغط على زر التسجيل Register عند هذه النقطة سيطلب منك سيجنال الأذن بمطالعة رسائلك النصية. يسمح ذلك لسيجنال بالتحقق من رقم هاتفك بسهولة أكبر. يمكنك رفض إعطاء هذا الأذن بالنقر على زر المتابعة Continue ومن ثم زر الرفض Deny . أو يمكنك منح موافقتك بالنقر على زر المتابعة Continue ومن ثم زر الموافقة Allow . إن رفضت إعطاء هذا الأذن يمكنك إكمال عملية التثبيت يدوياً بإدخال رمز من ست خانات سيرسل لك عبر رسالة نصية.

Register عند هذه النقطة سيطلب منك سيجنال الأذن بمطالعة رسائلك النصية. يسمح ذلك لسيجنال بالتحقق من رقم هاتفك بسهولة أكبر. يمكنك رفض إعطاء هذا الأذن بالنقر على زر المتابعة ومن ثم زر الرفض . أو يمكنك منح موافقتك بالنقر على زر المتابعة ومن ثم زر الموافقة . إن رفضت إعطاء هذا الأذن يمكنك إكمال عملية التثبيت يدوياً بإدخال رمز من ست خانات سيرسل لك عبر رسالة نصية. عندما تدخل هذا الرمز أو تسمح لسيجنال بقراءته من الرسالة النصية تكون عملية التسجيل قد اكتملت.

ثالثاً: اختيار اسم وصورة للحساب: إن الاسم والصورة اللذين تقوم باختيارهما سيظهران لكافة جهات الاتصال الموجودة لديك، كذلك عندما تبدأ بمحادثة جديدة وعندما تسمح بشكل صريح لجهات الاتصال أو المجموعات برؤية هذه المعلومات. أدخل أية معلومات ذات صلة في هذه الخطوة ثم انقر على زر الانتهاء Finish أو تجاوز هذه الخطوة بالنقر على زر الإكمال لاحقاً Set later في أسفل الشاشة.

إن الاسم والصورة اللذين تقوم باختيارهما سيظهران لكافة جهات الاتصال الموجودة لديك، كذلك عندما تبدأ بمحادثة جديدة وعندما تسمح بشكل صريح لجهات الاتصال أو المجموعات برؤية هذه المعلومات. أدخل أية معلومات ذات صلة في هذه الخطوة ثم انقر على زر الانتهاء أو تجاوز هذه الخطوة بالنقر على زر الإكمال لاحقاً في أسفل الشاشة. رابعاً: تحديد سيجنال كالتطبيق الأساسي للرسائل النصية بعد الانتهاء من هذه الخطوة، سترى الشاشة التالية: بالنقر على زر تحديد سيجنال كتطبيق أساسي للرسائل النصية Use as default SMS app ، يمكن لسيجنال إدارة التطبيق بالإضافة إلى الرسائل النصية. ويعتبر هذا مفيداً إن أردت أن تحتفظ بكافة رسائلك في مكان واحد.

كيفية تثبيت سيجنال على هاتف أندرويد الخاص بك :