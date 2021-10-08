الرئيس التونسى يعفى والى ولاية قابس من منصبه

جدة - نرمين السيد - أصدر الرئيس التونسى، قيس سعيد، أمرا رئاسيا، مساء اليوم الخميس، يقضى بإنهاء تكليف، منجى ثامر بمهام وال بولاية قابس.



جدة - نرمين السيد - أصدر الرئيس التونسى، قيس سعيد، أمرا رئاسيا، مساء اليوم الخميس، يقضى بإنهاء تكليف، منجى ثامر بمهام وال بولاية قابس. وذكر بيان مقتضب أصدرته رئاسة الجمهورية التونسية، اليوم، أن القرار يبدأ سريانه اعتبارا من غد الجمعة.

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