القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة مصر وليبيا اليوم مجانا.. تردد أون تايم سبورت On Time Sports نايل سات

نتعرف على القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة مصر وليبيا اليوم مجانا ، حيث يستقبل ملعب برج العرب بالإسكندرية لقاء منتخب مصر وليبيا في إطار منافسات الجولة الثالثة من التصفيات الإفريقية المؤهلة لكاس العالم 2022 ، ولعل الكثير من عشاق الساحرة المستديرة يبحثون الآن عن تردد قناة أون تايم سبورت المجانية التي تذيع مباراة مصر وليبيا اليوم مجانا على نايل سات ، وهم ممن لا يمتلكون اشتراك في باقة قنوات بي إن سبورت الرياضية الناقلة لمباريات البطولة بشكل حصري، لذلك نرصد لكم خلال هذا المقال القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة مصر اليوم مجانا على نايل سات.

القنوات الناقلة لمباراة مصر وليبيا اليوم مجانا

قنوات تذيع مباراة مصر وليبيا المفتوحة مجانا ، هو محض اهتمام جميع محبي وعشاق الساحرة المستديرة في كل مكان بالوطن العربي والشرق الأوسط، وكانت مجموعة أون سبورت أعلنت نقل المباراة عبر تردد On Time Sports قناة أون تايم سبورت المجانية قد أعلنت أنها ستذيع لقاء منتخب مصر وليبيا اليوم مجانا على النايل سات، وذلك داخل مصر وخارجها. فقد استطاعت شبكة قنوات أون تايم سبورت شراء حقوق بث مباريات منتخب مصر الوطني في التصفيات المؤهلة لكأس العالم قطر 2022.

وتنطلق مباراة مصر وليبيا اليوم الجمعة الموافق 8-10-2021 على ملعب برج العرب في الإسكندرية في تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت القاهرة والخرطوم، وتنطلق في تمام الساعة العاشرة مساء بتوقيت الأردن والمملكة السعودية والمغرب، بينما ستنطلق مباراة مصر وليبيا اليوم في تمام الساعة الحادية عشر مساء بتوقيت الإمارات.

تردد قناة أون تايم سبورت المفتوحة الناقلة لمباراة مصر وليبيا

كما ذكرنا ستكون قناة أون تايم سبورت On Time Sports ضمن القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة مصر وليبيا اليوم مجانا في التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2022، وهذا هو تردد قناة أون تايم سبورت على نايل سات مصر وليبيا اليوم مجانا.

القمر نايل سات التردد 11861 الاستقطاب رأسي معدل الترميز 27500 معامل التصحيح 5/6

قائمة منتخب مصر لمواجهة ليبيا

فيما يخص قائمة منتخب مصر لمواجهة ليبيا اليوم في التصفيات المؤهلة لكاس العالم 2022 ، فقد الجهاز الفني لمنتخب مصر الوطني لكرة القدم بقيادة المدير الفني كيروش قائمة منتخب مصر أمام ليبيا في التصفيات المؤهلة لكاس العالم قطر 2022، والتي جاءت كالتالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي ومحمد أبو جبل ومحمد بسام ومحمد صبحي.

خط الدفاع: أكرم توفيق وأحمد فتحي وأحمد حجازي وباهر المحمدي ومحمود حمدي «الونش» وياسر إبراهيم وأحمد أبو الفتوح وأيمن أشرف.

خط الوسط: محمد النني وعمرو السولية وطارق حامد وحمدي فتحي.

خط الوسط المهاجم: أحمد زيزو ومحمد صلاح وعبد الله السعيد وإبراهيم عادل ورمضان صبحي وعمر مرموش.

خط الهجوم: مصطفى محمد وأحمد حسن كوكا.

تلك كانت القنوات الناقلة لمباراة مصر وليبيا اليوم مجانا على نايل سات، سنتابع معكم كل ما هو جديد فمن المتوقع الكشف عن قنوات مجانية تذيع مباراة مصر وليبيا اليوم مجانا عبر الأقمار الصناعية الأخرى، ونود أن نذكركم متابعينا الكرام أننا سنعمل على تقديم متابعة مستمرة وتغطية كاملة فيما يخص ملخص نتيجة مباراة مصر وليبيا الشوط الأول والثاني اليوم في تصفيات كاس العالم 2022، وذلك من خلال تقارير متتالية وقت انطلاق اللقاء.