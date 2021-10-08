فيديو.. إصابة العشرات في تصادم قطارين جنوبي تونس

أصيب 33 شخصا على الأقل، الخميس، في اصطدام قطارين جنوبي العاصمة التونسية، وفق ما ذكرت وزارة النقل في بيان.

وقالت وزارة النقل التونسية في بيانها: "أسفر الحادث في حصيلة أولية عن إصابة 33 مسافرا بإصابات متفاوتة الخطورة، وقد تم نقلهم على جناح السرعة إلى المستشفيات لتلقي الإسعافات".

وأوضحت الوزارة أن الحادث وقع الساعة السابعة مساء و20 دقيقة بالتوقيت المحلي في محطة "مقرين الرياض" بين قطار الأحواز الجنوبية القادم من محطة الرياض في اتجاه محطة تونس بقطار الخطوط البعيدة القادم من محطة قابس والمتوقف بمحطة مقرين الرياض.

وأعربت الشركة الوطنية للسكك الحديدية التونسية عن أسفها لوقوع الحادث، وعبرت عن تضامنها مع المصابين، وفق ما جاء في بيان وزارة النقل.

وأشارت الوزارة في بيانها إلى أنها قد شرعت في إجراء تحقيق لمعرفة ملابسات الحادث وأسبابه وتحديد المسؤوليات، مشيدة في الوقت نفسه بجهود التدخل العاجل لفرق الإنقاذ ورجال الأمن.