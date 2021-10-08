البرازيل تسجل أكثر من 15 ألف إصابة جديدة بكورونا و451 وفاة

جدة - نرمين السيد - وفى المجموع، وصلت الوفيات المسجلة بسبب كورونا فى البرازيل إلى 599810.
وأعلنت وزارة الصحة البرازيلية مساء الأربعاء، تسجيلها 17893 إصابة و530 وفاة جديدة بفيروس كورونا المسبب لعدوى "كوفيد-19".
وسجلت البرازيل ثانى أكبر حصيلة للوفيات جراء الفيروس فى العالم بعد الولايات المتحدة، وثالث أعلى عدد للإصابات بعد الولايات المتحدة والهند، وتواجه منذ أسابيع ارتفاعات حادة لكلا المؤشرين.
ومع ذلك أكدت السلطات الصحية أن الإحصائية الرسمية قد تختلف بدرجة ملموسة عن الأعداد الحقيقية لأن الفحوص لم تشمل كل المصابين.
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