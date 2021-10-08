رابط نتيجة تنسيق الدبلومات الفنية 2021 استخرج بطاقة الترشيح للدبلومات الفنية tansik.egypt.gov.eg

نتابع معكم كل ما يتعلق بنتيجة تنسيق الدبلومات الفنية، حيث أعلن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن نتائج تنسيق الدبلومات الفنية، حيث سيمكن للطالب أو الطالب الذين قاموا بتقديم رغباتهم في تنسيق شهادات الفنية معرفة النتيجة، والحصول على بطاقة الترشيح، وبعدها تقديم الأوراق للكلية التي يرغب بها الطالب أو التقديم على تقليل الاغتراب، فتابعوا معنا.

الدبلومات الفنية

وقد تحدثنا معكم في مقالات سابقة عن كافة ما يتعلق بالدبلومات الفنية، فتابعنا معكم نتائج شهادات الدبلومات الفنية الدور الأول 2021 والدور الثاني في مقالات سابقة.

وقد أتاحت وزارة التعليم العالي لطلاب شهادات الدبلومات التسجيل في تنسيق الكليات والمعاهد، وهذا بعد معادلة شهادات الطلاب الراغبين في الالتحاق بالكليات مثل: تجارة، زراعة، حقوق، هندسة، تربية، إلخ، أو الالتحاق بالمعاهد الأخرى.

حيث أتيح للطلاب والطالبات امكانية تسجيل رغباتهم في موقع التنسيق الإلكتروني في الأيام القليلة الماضية، وقد انتهى التسجيل بالفعل وانتظر الطلاب نتائج التنسيق وظهور بطاقات الترشيح عبر الموقع.

وقد ظهرت بالفعل النتيجة عبر موقع التنسيق، وسنتابع معكم أعزائنا المتابعين كيفية استخراجها في الأسطر القليلة القادمة، فتابعوا معنا.

موقع نتيجة تنسيق الدبلومات الفنية 2021 tansik.egypt.gov.eg

ونتابع معكم طريقة استخراج بطاقة الترشيح من موقع التنسيق الإلكتروني التابع لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، وهذا من خلال اتباع الخطوات التالية:

يجب على الطالب الذهاب إلى موقع التنسيق الإلكتروني من اللينك الرسمي tansik.egypt.gov.eg.

ثم يقوم الطالب بالضغط على نتائج الحاصلين على الشهادات الفنية (إضغط هنا لطباعة بطاقة الترشيح).

يكتب الطالب رقم الجلوس الخاص به في الخانة المخصصة.

يقوم الطالب بإدخال الرقم السري الخاص به في الخانة المخصصة لذلك.

ثم اضغط على زر عرض.

ستظهر لك بطاقة الترشيح بعدها مباشرة.

وقد أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي المصرية عبر حسابها الرسمي على فيسبوك أن إجمالي عدد طلاب الدبلومات (نظام 3 و5 سنوات) المتقدمين للتنسيق هذا العام عدد 243255 طالب وطالبة.

وقد أعلنت الوزارة عبر نفس المنشور عن فتح باب التحويلات للطلاب الراغبين في التحويل إلى كليات أو معاهد أخرى وفقا للشروط التالية: