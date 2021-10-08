رابط التسجيل في القرعة العشوائية الهجرة إلى أمريكا 2022 مجانا Dvlottery.state.gov

رابط التسجيل في الهجرة إلى أمريكا 2022، يتزايد البحث عن رابط التسجيل للهجرة إلى الولايات المتحدة الأمريكية بالتزامن مع إعلان وزارة الخارجية الأمريكية عن فتح باب التسجيل للهجرة إلى أمريكا للشباب في الدول العربية وذلك بعد توافر مجموعة من الضوابط والشروط أعلنتها وزارة الخارجية الأمريكية، كما تتيح وزارة الخارجية الأمريكية للأشخاص الحاصلين على منحة الهجرة لأمريكا الجرين كارد للعمل والإقامة في أمريكيا، وسوف نعرض لكم في هذا المقال رابط وخطوات التسجيل في الهجرة إلى أمريكا 2022 والحصول على الجرين كارد للعمل والإقامة في الولايات المتحدة الأمريكية.

موعد فتح باب التسجيل في الهجرة إلى أمريكا

أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية عن فتح باب التسجيل من يوم الخميس الموافق 7 أكتوبر 2021 ويستمر التسجيل حتى يوم الأربعاء 10 نوفمبر 2021، فعلى الراغبين في الحصول على منحة الهجرة إلى أمريكا والحصول على الجرين جارد التسجيل إلكترونيا خلال الموعد المحدد.

شروط التسجيل في الهجرة إلى أمريكا

هناك مجموعة من الشروط التي يجب توافرها في المتقدم للحصول على منحة الهجرة إلى أمريكا 2022 والتي سنعرضها لكم عبر السطور الآتية:

يجب أن يكون عمر المتقدم لا يقل عن 25 عام ولا يزيد عن 59 عام.

يجب أن يتم تقديم طلب واح فقط لا اكثر للهجرة إلى أمريكا.

تسجيل كافة البيانات المطلوبة في استمارة التسجيل والتأكد من صحة وسلامة البيانات علما بأن لا يمكن تغير البيانات فيما بعد.

يشترط على المتقدم أن يكون حاصل على درجة البكالوريا على الأقل.

يجب أن يكون السجل الجنائي الخاص بالمتقدم سليم ولا يكون به أي أحكام قضائية أو سوابق جنائية.

رابط وخطوات التسجيل في الهجرة إلى أمريكا 2022

سنعرض لكم خطوات التسجيل في الهجرة إلى أمريكا 2022 عبر الرابط الخاص بوزارة الخارجية الأمريكية، واليكم وخطوات التسجيل عبر السطور التالية: