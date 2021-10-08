مصر ترفع أسعار الوقود اعتبارا من صباح الجمعة

قررت لجنة تسعير المنتجات البترولية في مصر، الخميس، رفع أسعار البنزين بجميع أنواعه 25 قرشا للتر الواحد، ابتداء من صباح اليوم الجمعة.
وبحسب التسعيرة الجديدة، يرتفع بنزين 95 بنسبة 2.9 بالمئة، و92 بنسبة 3.2 بالمئة، و80 بزيادة نسبتها 3.8 بالمئة، وذلك للربع الثالث من العام الحالي.
وقررت اللجنة تثبيت سعر طن المازوت للقطاع الصناعي عند 3900 جنيه، وأبقت على سعر بيع لتر السولار عند 6.75 جنيهات، لما له من تأثير مباشر وغير مباشر على وسائل النقل وأسعار السلع الغذائية في مصر.
ونشرت الجريدة الرسمية المصرية في ساعة مبكرة اليوم الجمعة، قرارا لوزارة البترول ينص على رفع أسعار الوقود المحلي اعتبارا من الساعة التاسعة بالتوقيت المحلي من صباح الجمعة (07:00 بتوقيت غرينتش).
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