رقم مستشفى المانع الموحد وكيفية حجز موعد

رقم مستشفى المانع الموحد قد تم توفيره للمواطنين من أجل التواصل مع المستشفى في أي وقت وفي أيمكان من محافظات المملكة العربية السُّعُودية التي توجد بها فروع من هذه المستشفى التي تُقدم عدد هائل من الخِدْمَات الصحية والطبية في كافة التخصصات الطبية والعلاجية لأهل المملكة بأعلى مستوى من الجودة والدقة وفيما يلي توضيح رقم المستشفى الموحد وخطوات حجز موعد بها.رقم مستشفى المانع الموحد
لقد قامت مستشفى المانع في المملكة العربية السُّعُودية وفق عدد من قنوات الإعلام التابعة إليها سواء الموقع الرسمي أو الحساب الرسمي على موقع التغريدات تويتر بالإعلان عن الرَّقْم الموحد لمستشفيات المانع ALMANA GENERAL HOSPITALS والذي يُمكن التواصل من خلاله مع الدعم الفني وخدة العملاء لللمستشفى للحصول على الاستفسارات في أي وقت ، وهذا الرقم هو: 920033440 أو الاتصال على رقم 0138262111
ويُذكر أن مواعيد العمل في المستشفى في كافة الفروع تبدأ في تمام الساعة الثامنة صباحًا وحتى الثامنة مساءًا أيضًا يتم تقسيم مواعيد الزيارة ومواعيد عمل إدارة المستشفى وأيضا مواعيد عمل الصيدلية داخل المستشفى يوميًا على فترتين صباحية وأخرى مسائية.طريقة حجز موعد مستشفى المانع
تُعد مستشفى المانع هي حقًا اكبر مجموعة طبية متكاملة كائنة على ارض المملكة العربية السُّعُودية وتحديدًا في المنطقة الشرقية، و من أجل حجز موعد بها سواء في الخبر أو الدمام أو غيرهم ، يُمكن اتباع الخطوات التالية:
- تثبيت التطبيق الخاصة بمستشفى المانع على الهاتف الجوال عبر تنزيله من خلال متجر جوجل بلاي للأندرويد أو عبر آبل ستور للآيفون.
- فتح التطبيق ؛ ثم تسجيل الدخول إلى حساب المستخدم من خلال إدخال البيانات الخاصة بحساب أبشر.
- يجب هنا إدخال رمز التحقق المرئي بشكل سليم.
- سوف تظهر رسالة يطلب التطبيق من خلالها الموافقة على مزامنة البيانات.
- بعد ذلك، يتم الضغط على أيقونة (حجز موعد).
- سوف تحديد مكان العيادة المناسبة لإجراء الفحص الطبي.
- تحديد البيانات الخاصة بالموعد مثل الوقت واليوم من خلال المواعيد المتاحة عبر التطبيق.
- بعد الانتهاء من إدخال كافة البيانات بشكل صحيح؛ يتم النقر على (حجز موعد).
- سوف تظهر هنا رسالة تُفيد بأنه قد تم فعليًا حجز موعد الفحص الطبي في مستشفى المانع بنجاح.
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رقم مستشفى المانع الموحد قد تم توفيره للمواطنين من أجل التواصل مع المستشفى في أي وقت وفي أيمكان من محافظات المملكة العربية السُّعُودية التي توجد بها فروع من هذه المستشفى التي تُقدم عدد هائل من الخِدْمَات الصحية والطبية في كافة التخصصات الطبية والعلاجية لأهل المملكة بأعلى مستوى من الجودة والدقة وفيما يلي توضيح رقم المستشفى الموحد وخطوات حجز موعد بها.رقم مستشفى المانع الموحد
لقد قامت مستشفى المانع في المملكة العربية السُّعُودية وفق عدد من قنوات الإعلام التابعة إليها سواء الموقع الرسمي أو الحساب الرسمي على موقع التغريدات تويتر بالإعلان عن الرَّقْم الموحد لمستشفيات المانع ALMANA GENERAL HOSPITALS والذي يُمكن التواصل من خلاله مع الدعم الفني وخدة العملاء لللمستشفى للحصول على الاستفسارات في أي وقت ، وهذا الرقم هو: 920033440 أو الاتصال على رقم 0138262111
ويُذكر أن مواعيد العمل في المستشفى في كافة الفروع تبدأ في تمام الساعة الثامنة صباحًا وحتى الثامنة مساءًا أيضًا يتم تقسيم مواعيد الزيارة ومواعيد عمل إدارة المستشفى وأيضا مواعيد عمل الصيدلية داخل المستشفى يوميًا على فترتين صباحية وأخرى مسائية.طريقة حجز موعد مستشفى المانع
تُعد مستشفى المانع هي حقًا اكبر مجموعة طبية متكاملة كائنة على ارض المملكة العربية السُّعُودية وتحديدًا في المنطقة الشرقية، و من أجل حجز موعد بها سواء في الخبر أو الدمام أو غيرهم ، يُمكن اتباع الخطوات التالية:
- تثبيت التطبيق الخاصة بمستشفى المانع على الهاتف الجوال عبر تنزيله من خلال متجر جوجل بلاي للأندرويد أو عبر آبل ستور للآيفون.
- فتح التطبيق ؛ ثم تسجيل الدخول إلى حساب المستخدم من خلال إدخال البيانات الخاصة بحساب أبشر.
- يجب هنا إدخال رمز التحقق المرئي بشكل سليم.
- سوف تظهر رسالة يطلب التطبيق من خلالها الموافقة على مزامنة البيانات.
- بعد ذلك، يتم الضغط على أيقونة (حجز موعد).
- سوف تحديد مكان العيادة المناسبة لإجراء الفحص الطبي.
- تحديد البيانات الخاصة بالموعد مثل الوقت واليوم من خلال المواعيد المتاحة عبر التطبيق.
- بعد الانتهاء من إدخال كافة البيانات بشكل صحيح؛ يتم النقر على (حجز موعد).
- سوف تظهر هنا رسالة تُفيد بأنه قد تم فعليًا حجز موعد الفحص الطبي في مستشفى المانع بنجاح.
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