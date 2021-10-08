رقم مستشفى المانع الموحد وكيفية حجز موعد

رقم مستشفى المانع الموحد قد تم توفيره للمواطنين من أجل التواصل مع المستشفى في أي وقت وفي أيمكان من محافظات المملكة العربية السُّعُودية التي توجد بها فروع من هذه المستشفى التي تُقدم عدد هائل من الخِدْمَات الصحية والطبية في كافة التخصصات الطبية والعلاجية لأهل المملكة بأعلى مستوى من الجودة والدقة وفيما يلي توضيح رقم المستشفى الموحد وخطوات حجز موعد بها.

رقم مستشفى المانع الموحد

لقد قامت مستشفى المانع في المملكة العربية السُّعُودية وفق عدد من قنوات الإعلام التابعة إليها سواء الموقع الرسمي أو الحساب الرسمي على موقع التغريدات تويتر بالإعلان عن الرَّقْم الموحد لمستشفيات المانع ALMANA GENERAL HOSPITALS والذي يُمكن التواصل من خلاله مع الدعم الفني وخدة العملاء لللمستشفى للحصول على الاستفسارات في أي وقت ، وهذا الرقم هو: 920033440 أو الاتصال على رقم 0138262111

ويُذكر أن مواعيد العمل في المستشفى في كافة الفروع تبدأ في تمام الساعة الثامنة صباحًا وحتى الثامنة مساءًا أيضًا يتم تقسيم مواعيد الزيارة ومواعيد عمل إدارة المستشفى وأيضا مواعيد عمل الصيدلية داخل المستشفى يوميًا على فترتين صباحية وأخرى مسائية.

طريقة حجز موعد مستشفى المانع

تُعد مستشفى المانع هي حقًا اكبر مجموعة طبية متكاملة كائنة على ارض المملكة العربية السُّعُودية وتحديدًا في المنطقة الشرقية، و من أجل حجز موعد بها سواء في الخبر أو الدمام أو غيرهم ، يُمكن اتباع الخطوات التالية: