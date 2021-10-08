اسعار هواتف سامسونج جلاكسي عروض أمازون السعودية رائعة والشحن مجاني

عروض أمازون السعودية مذهلة على الهواتف الجوالة بأنواعها المختلفة منها اسعار هواتف سامسونج جلاكسي بأحدث إصدار، جميع أنواع الآيفون 13 برو وبرو ماكس، جوال شاومي وريل مي وريل مي، بالإضافة إلى فيفو وموتورولا ونوكيا وجوال هواوي الرائع، حيث يقدم أمازون السعودية عروض اليوم على الجوالات وعلى جميع السلع والأجهزة الكهربائية والإلكترونية وكل ما يلزم الاحتياجات سواء المنزلية بكافة الأساسيات والكماليات، فيعد امازون إحدى المتاجر العالمية الكبيرة صرح كبير فيه كل المستلزمات والعناية الشخصية والأزياء والعطور، بجانب المأكولات في سوبر ماركت كبير بعروض مذهلة على المشتريات، ليس هذا فقط بل يضمن أيضا كتب أجنبية وعربية.

جوالات سامسونج

يعد جوال سامسونج جلاكسي ضمن الهواتف الأكثر مبيعاً في المتاجر عموماً، وذلك نظراً لأن أسعاره متهاونه وفي متناول المواطن بحيث تبدأ أسعار الجوالات من 400 ريال فيما فوق على حسب الإمكانيات والمزايا التي تترتب على مساحة الهاتف والرامات وجودة الكاميرا والإصدار أيضاً، فيما تختلف الأسعار ما بين كل نوع أي ربما تجد نفس الخصائص في هاتف آخر ولكن بسعر مختلف ربما أقل أو أكثر، أما الأفضل فهو اختيار عروض أمازون السعودية فهي فرص يجب أن لا تفوت.

فيما توجد متاجر وعروض أخرى في المملكة من خلال معرفة أسعار جوالات آيفون وعروض مكتبة جرير.

جوال سامسونج جلاكسي M11 ثنائي الشريحة الجيل الثالث ويدعم الجيل الرابع أيضاً سعة 32 جيجا باللون الأسود بسعر 499 ر.س.

موبايل سامسونج جلاكسي A 12 ثنائي الشريحة الجيل الرابع سعة 64 جيجا و 4 رام باللون الأسود، بسعر 598.73 ريال.

جلاكسي أيه 22 ذكي ثنائي سعة 128 جيجا ثنائي الشريحة باللون الأسود بسعر 729 ر.س.

جلاكسي ايه 22 ذاكرة 128 جيجا 4 رام الجيل الرابع لون بنفسجي فاتح بسعر 799 ر.س.

سامسونج جلاكسي A 32 ثنائي الشريحة ذاكرة 128 جيجا الجيل و6 رام الجيل الخامس اللون أسود والأزرق بسعر 1.086 ر.س.

هاتف سامسونج جلاكسي A 52 ثنائي الشريحة ذاكرة 128 جيجا 8 رام باللون البنفسجي الفاتح بسعر 1.249 ر. س.

جلاكسي أس 21 ذاكرة 256 جيجا 8 رام الجيل الخامس باللون رمادي فانتوم بسعر 2.848.95 ر.س.

اسعار هواتف سامسونج جلاكسيعروض أمازون السعودية

من ضمن عروض أمازون السعودية توفير الشحن المجاني لليوم الواحد أي يمكنك التصفح عبر الموقع الإلكتروني www.amazon.sa عن بقية الهواتف الذكية وغيرها من المعروضات، كل هذا بالإضافة إلى خدمات أمازون منها طلب ارجاع والاستبدال من خلال التطبيق،