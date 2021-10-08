منصة احسان تيسرت وخطوات وشروط التسجيل للسداد عن المتعسرين 1442هـ ، تواصل منصة إحسان الخيرية تقديم الدعم المادي الذي يخدم فئة كبيرة من محدودي الدخل والفقراء والمحتاجين داخل المملكة العربية السعودية خلال الفترة الحالية، لمساعدتهم على الظروف المعيشية والاقتصادية والاجتماعية التي يمرون بها وخاصة في ظل الظروف الراهنة التي تمر بها البلاد من انتشار فيروس كورونا المستجد كوفيد 19، من خلال سداد الديون المستحقة عليهم الأمر الذي جعل المواطنين المحتاجين والفقراء بالبحث عن خطوات التسجيل في المنصة كطوق نجاة لهم في إعانتهم ماديًّا وسداد المدفوعات الخاصة بهم وتحسين مستوى معيشتهم وتوفير العلاج المناسب لهم.

منصة احسان تيسرت وخطوات وشروط التسجيل للسداد عن المتعسرين 1442هـ

حققت منصة إحسان الالكترونية نجاحًا كبيرًا عقب تدشينها من قِبل الهيئة السعودية للذكاء الاصطناعي سدايا لمساعدة الأسر الفقيرة والأكثر احتياجًا داخل المملكة العربية السعودية خلال الفترة الماضية، وخاصة بعد توفير خطوات التسجيل داخل المنصة بطريقة سهلة مبسطة.

يُعد الهدف الرئيسي من اطلاق منصة إحسان هو تمكين القطاع غير الربحي والتنموي من تقديم التبرعات بسهولة وشفافية من خلال تعزيز الانتماء الوطني والمسؤولية الاجتماعية لدى كافة أفراد المجتمع من أجل تحسين المستوى المعيشي للمواطنين المحتاجين والفقراء، من خلال تسديد الديون والقروض المستحقة عليهم و توفير كافة متطلبات الحياة من علاج و مأكل وملبس وإنشاء مشروعات صغيرة ومتوسطة.

منصة تيسرت 1442 هـ

تُعد تيسرت واحدة من الخدمات التي وفرتها منصة إحسان الالكترونية لفك كرب المتعسرين ممن يعانون من ظروف معيشية وحياتية صعبة و صدر بحقهم حكم قضائي وجب التنفيذ، وذلك وفقًا لشروط ومعايير محددة أقرتها اللجنة الإشرافية.

شروط التسجيل في خدمة تيسرت

وضعت اللجنة الإشرافية عدة ضوابط وشروط معينة لابد من توافرها عند التقديم، وهى كالآتي ذكره:

أن يكون المُتقدم من مستفيدي الضمان الاجتماعي بالمملكة العربية السعودية.

ألا يزيد مبلغ الضمان عن 100 ألف ريال.

وجود أمر تنفيذ قضائي على المستفيد صادر عن محكمة التنفيذ.

مرور عام كامل على أمر التنفيذ.

خطوات التبرع في خدمة تيسرت 1443هـ

يستطيع المتبرع من اتباع بعض الخطوات البسيطة التي تعينه على التبرع، ومن هذه الخطوات مايلي: