غواصة أمريكية تعمل بالطاقة النووية ترتطم بجسم فى بحر الصين الجنوبى

جدة - نرمين السيد - وأشار بيان صادر عن الأسطول الأمريكى فى المحيط الهادئ إلى أن عددا من البحارة الذين كانوا على متن الغواصة (إس.إس.كونيتيكيت) أصيبوا فى الحادث، لكن إصاباتهم "ليست مهددة لحياتهم".
وأوضح البيان أن الغواصة فى حالة آمنة ومستقرة وتعمل بكامل طاقتها.
يأتى هذا الحادث بالتزامن مع تصاعد التوترات بين واشنطن وبكين، بسبب ما تقوم به القوات العسكرية الصينية من غارات على منطقة دفاع جوية تايوانية.
وكانت الغواصة الأمريكية تعمل فى المياه المحيطة ببحر الصين الجنوبي، بينما كانت الولايات المتحدة وحلفاؤها ينفذون استعراضا للقوة بالمنطقة بمشاركة عدة دول بما فيها بريطانيا واليابان وأستراليا وكندا وهولندا.
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