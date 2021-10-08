انتخابات العراق.. مراكز الاقتراع تفتح أبوابها للتصويت الخاص

فتحت مراكز الاقتراع الخاص للانتخابات في مختلف المدن العراقية، الجمعة، أبوابها أمام الناخبين المؤهلين للتصويت، حيث تشارك القوات الأمنية بمختلف فروعها باستثناء الحشد الشعبي في التصويت الخاص، وذلك قبل 48 ساعة من بدء التصويت العام، الأحد القادم.

كما يشارك نزلاء السجون والنازحين في عملية التصويت لاختيار برلمان جديد بعد حل البرلمان السابق نفسه في السابع من أكتوبر الجاري.

وكشفت المتحدثة باسم مفوضية الانتخابات جمانة الغلاي لـ"دوت الخليج" عن تفاصيل يوم التصويت الخاص قائلة إن "انتخابات التصويت الخاص ستجري الجمعة، حيث ستفتح صناديق الاقتراع في الساعة السابعة صباحا، وتغلق في الساعة السادسة مساءا إلكترونيا، والتي ستشمل القوات المسلحة والأجهزة الأمنية، وعددهم يبلغ مليونا و75 ألفا و727، وفتح لهم 595 مركز اقتراع بواقع 2584 محطة".

ويشارك في التصويت الخاص، النازحون البالغ عددهم 120 ألفا و126، وذلك في 86 مركز اقتراع بواقع 309 محطات.

وأضافت: "يشارك علاوة على ذلك، نزلاء السجون المحكومون بالسجن بأقل من 5 سنوات، والبالغ عددهم 671، وخصصت لهم 6 محطات انتخابية".

وأوضحت الغلاي: "كافة هذه المراكز والمحطات الانتخابية، ستكون موضوعة بالقرب من المشمولين بالتصويت الخاص، سواء قرب الوحدات والثكنات العسكرية، أو بالقرب من الناخبين النازحين في المخيمات، وهي ستكون منتشرة في عموم أرجاء العراق".

إجراءات للنزاهة

التصويت سيكون حصرا عبر البطاقات البيومترية، بحسب قانون الانتخابات رقم 9 لسنة 2020، وستسحب تلك البطاقات بعد انتهاء التصويت، وسيستلم أصحابها وصولات بسحبها، حيث ستعطل لمدة 72 ساعة عن العمل، كما تقول المسؤولة في المفوضية في حوارها مع موقع "دوت الخليج".

وتشرح تفاصيل تصويت النازحين، بالقول "شكلنا لجنة من المفوضية وبالتنسيق مع الحكومة ووزارة الهجرة والمهجرين، لإحصاء أعداد النازحين المقيمين في المخيمات ومراكز الإيواء، حيث زارت اللجنة المخيمات وعددها يبلغ 27 مخيما في عموم العراق، وهي موجودة في معظمها في محافظات إقليم كردستان العراق وفي محافظة نينوى، وقامت اللجنة بإحصاء النازحين فيها".

ويرى المراقبون للمشهد أن مرحلة التصويت الخاص الابتدائية هذه، ستكون تمهيدا لليوم الانتخابي الكبير، وأن نجاحها دون عقبات وحوادث سيضفي أجواء إيجابية عشية بدء الاقتراع العام.

يذكر أن العدد الكلي للمرشحين للانتخابات العامة العراقية، يبلغ أكثر من 3200 مرشح، بينهم 951 مرشحة، يتنافسون على 329 مقعدا برلمانيا هي مجموع مقاعد مجلس النواب العراقي.

وكانت نسبة المشاركة في الانتخابات العامة العراقية الأخيرة في العام 2018، الأقل منذ اجراء أول انتخابات تعددية في العراق في العام 2005 بعد سقوط نظام صدام حسين، حيث بلغت نسبة المشاركة فيها 44.50 بالمئة.