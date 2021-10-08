إيطاليا تخفف من قيود كورونا المفروضة على الأماكن الترفيهية

جدة - نرمين السيد - أعلنت إيطاليا السماح بزيادة الحد الأقصى المسموح به لحضور أشخاص يمكنهم تقديم وثائق تثبت مناعتهم من كورونا إلى الأماكن التى تستضيف أحداثا ثقافية ورياضية، فى تخفيف لقيود كورونا.





وقالت الحكومة إنه "اعتبارا من 11 أكتوبر الجاري، ستتمكن دور العرض السينمائى والمسارح وقاعات الحفلات الموسيقية من ملء جميع المقاعد بعد إلغاء حد كان يلزمها بعدم تخطى 50% من الطاقة الاستيعابية".

وأشارت إلى أن "القرار جاء وفقا لنصيحة لجنة مستشارين للصحة العامة".

ونوهت، إلى أنه "سيتم رفع الحد الأقصى فى أى استاد رياضى إلى 60% للصالات المغلقة، و75% للملاعب المفتوحة.

وتبلغ الطاقة الاستيعابية المسوح بها فى الملاهى الليلية 50% للمغلقة و75% للمفتوحة.

وأوضحت الحكومة، إلى أنه "لن يكون هناك قيود متعلقة بالطاقة الاستيعابية فى المتاحف، لكن قواعد التباعد الاجتماعى ستظل مطبقة، إذ لن يسمح بالدخول إلا لمن لديهم ما يعرف بجواز العبور الأخضر الذى يثبت تلقيهم للقاح أو نتيجة فحص سلبية حديثة وسيظل استخدام الكمامات إلزاميا".