اتهام لاعب بمحاولة قتل حكم بعد "الفيديو الصادم"

يواجه لاعب كرة قدم اتهاما بـ"محاولة قتل حكم"، بعدما ركله في رأسه أثناء مباراة بإحدى البطولات المحلية في البرازيل، فأفقده الوعي على الفور.

وقال رئيس شرطة مدينة فيناسيو أيرس التابعة لولاية ريو غراندي دو سول جنوبي البرازيل، إن السلطات احتجزت اللاعب وليام ريبيرو بعد الواقعة، لكنه أطلق سراحه مؤخرا على ذمة التحقيقات.

وأوضح المصدر الأمني لشبكة "سي إن إن" الإخبارية الأميركية، أن اللاعب اعتقل بعد هجوم عنيف على حكم، الاثنين.

وأثناء مباراة بين "سبورت كلوب ساو باولو" و"غواراني آر إس" في الدرجة الثانية من دوري الولاية، اعتدى ريبيرو بالضرب على الحكم رودريغو كريفيلا الذي سقط أرضا، فسدد اللاعب لرأسه ركلة قوية، ليغادر الحكم الملعب في سيارة إسعاف إلى المستشفى.

وقال كريفيلا بعدما استعاد وعيه لمحطة إذاعية محلية: "لا أتذكر ما حدث حقا. أخبرني زملائي أنني أعطيت اللاعب بطاقة صفراء. لكمني في وجهي وسقطت أرضا وتعرضت للركل وفقدت الوعي".

وأضاف: "هذا اللاعب يحتاج إلى علاج لأنه خارج عن السيطرة تماما. إنه يستحق أن يتم القبض عليه لفترة طويلة".

وأصدرت ولاية ريو غراندي دو سول بيانا، قالت فيه إنها فتحت تحقيقا في الحادث، بينما قال نادي سبورت كلوب ساو باولو إنه "يشعر بالخجل الشديد" من تصرف لاعبه، معلنا أن "عقد ريبيرو قد انتهى".