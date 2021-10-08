دعم حساب المواطن الدفعة 47 دورة شهر أكتوبر 2021 ca.gov.sa للاستعلام عن نتائج الأهلية

دعم حساب المواطن الدفعة 47 دورة شهر أكتوبر 2021، من أهم الموضوعات التي تطرح نفسها على الساحة الآن، حيث يشغل بال آلاف المستفيدين من برنامج حساب المواطن موعد صرف الدفعة الجديدة، والتعرف على نتائج الأهلية والمبالغ التي سيتم صرفها، وكان البرنامج قد أعلن منذ أيام عن صدور نتائج الأهلية للدفعة 47، ونوه على ضرورة الاستعلام إلكترونياً من خلال الرابط الرسمي المخصص لذلك، ونحن من خلال موقعنا المتميز دائماً ثقفني نوفر لكم المعلومة الصحيحة من مصادرها الرسمية، لذلك نعرض عليكم تفاصيل الخبر والرابط الرسمي للاستعلام عن نتائج الأهلية لدورة شهر أكتوبر 2021.رابط الاستعلام عن نتائج الأهلية للدفعة 47 من الدعم
- الدخول على الموقع الإلكتروني “ca.gov.sa“.
- اختيار قائمة الأهلية.
- الضغط على دراسة الأهلية.
يتم إيداع دفعات الدعم بصفة شهرية، على أن يكون في اليوم العاشر من كل شهر ميلادي.
وإذا توافق هذا اليوم مع عطلة أسبوعية أو إجازة رسمية، يتم تقديم أو تأجيل موعد الصرف يوم عن الموعد المحدد شهرياً.
ونحن بصدد موعد صرف دفعة دورة شهر أكتوبر 2021.
والتي سيتم صرفها في الموعد المحدد وهو يوم الأحد الموافق 10/10/2021.
حيث تبدأ الحسابات البنكية الخاصة بالمستفيدين والمعتمدة لدي البرنامج، استقبال قيمة الدعم مع الساعات الأولي من صباح يوم الأحد.صدور نتائج الأهلية للدفعة 47
أعلن حساب المواطن عبر حسابه الرسمي على تويتر، عن صدور نتائج الأهلية للدفعة 47 دورة شهر أكتوبر 2021، وحدد الموقع الإلكتروني للبرنامج للاستعلام عن النتائج، هذا وقد حدد البرنامج شروط للأهليه حتي يتمكن المستفيدين من الحصول على مبالغ الدعم، وسوف نوضحها لكم خلال السطور التالية.شروط الأهلية للحصول على دعم حساب المواطن
- أن يكون المستفيد الرئيسي سعودي الجنسية، ويستثني حاملي بطاقات التنقل وزوج المواطنة وأبناؤها وكذالك زوجة المواطن.
- يكون المستفيد الأساسي مقيم إقامة دائمة داخل المملكة بحيث لا يتجاوز خروجه خارج الدولة 90 يوم خلال السنه.
- ألا يكون من الأشخاص الذين لديهم إقامة في أحد دور الإيواء أو السجون.
- تكون البيانات الموجودة على البرنامج صحيحة ومطابقة للبيانات الموجودة لدي الجهات ذات الصلة.
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دعم حساب المواطن الدفعة 47 دورة شهر أكتوبر 2021، من أهم الموضوعات التي تطرح نفسها على الساحة الآن، حيث يشغل بال آلاف المستفيدين من برنامج حساب المواطن موعد صرف الدفعة الجديدة، والتعرف على نتائج الأهلية والمبالغ التي سيتم صرفها، وكان البرنامج قد أعلن منذ أيام عن صدور نتائج الأهلية للدفعة 47، ونوه على ضرورة الاستعلام إلكترونياً من خلال الرابط الرسمي المخصص لذلك، ونحن من خلال موقعنا المتميز دائماً ثقفني نوفر لكم المعلومة الصحيحة من مصادرها الرسمية، لذلك نعرض عليكم تفاصيل الخبر والرابط الرسمي للاستعلام عن نتائج الأهلية لدورة شهر أكتوبر 2021.رابط الاستعلام عن نتائج الأهلية للدفعة 47 من الدعم
- الدخول على الموقع الإلكتروني “ca.gov.sa“.
- اختيار قائمة الأهلية.
- الضغط على دراسة الأهلية.
يتم إيداع دفعات الدعم بصفة شهرية، على أن يكون في اليوم العاشر من كل شهر ميلادي.
وإذا توافق هذا اليوم مع عطلة أسبوعية أو إجازة رسمية، يتم تقديم أو تأجيل موعد الصرف يوم عن الموعد المحدد شهرياً.
ونحن بصدد موعد صرف دفعة دورة شهر أكتوبر 2021.
والتي سيتم صرفها في الموعد المحدد وهو يوم الأحد الموافق 10/10/2021.
حيث تبدأ الحسابات البنكية الخاصة بالمستفيدين والمعتمدة لدي البرنامج، استقبال قيمة الدعم مع الساعات الأولي من صباح يوم الأحد.صدور نتائج الأهلية للدفعة 47
أعلن حساب المواطن عبر حسابه الرسمي على تويتر، عن صدور نتائج الأهلية للدفعة 47 دورة شهر أكتوبر 2021، وحدد الموقع الإلكتروني للبرنامج للاستعلام عن النتائج، هذا وقد حدد البرنامج شروط للأهليه حتي يتمكن المستفيدين من الحصول على مبالغ الدعم، وسوف نوضحها لكم خلال السطور التالية.شروط الأهلية للحصول على دعم حساب المواطن
- أن يكون المستفيد الرئيسي سعودي الجنسية، ويستثني حاملي بطاقات التنقل وزوج المواطنة وأبناؤها وكذالك زوجة المواطن.
- يكون المستفيد الأساسي مقيم إقامة دائمة داخل المملكة بحيث لا يتجاوز خروجه خارج الدولة 90 يوم خلال السنه.
- ألا يكون من الأشخاص الذين لديهم إقامة في أحد دور الإيواء أو السجون.
- تكون البيانات الموجودة على البرنامج صحيحة ومطابقة للبيانات الموجودة لدي الجهات ذات الصلة.
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