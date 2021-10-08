واشنطن تحذر إثيوبيا بعد تقرير عن استخدامها طائرات مدنية لنقل الأسلحة

جدة - نرمين السيد - وفى حديث لقناة "سى إن إن" الأمريكية، قال مسؤول أمريكى رفيع إن "تلك الإدعاءات خطيرة للغاية، وذلك قد يشكل انتهاكًا محتملاً لاتفاقية شيكاغو المعنية بالطيران المدنى الدولى".

وأضاف المسؤول الأمريكى أن "استخدام الطائرات المدنية لنقل المعدات العسكرية يتعارض مع القواعد، ويعرض طائرات الركاب حول العالم للخطر"، مؤكدًا على أن "الولايات المتحدة لن تمتنع عن استخدام كافة الأدوات التى تمتلكها لوقف النزاع فى إثيوبيا، بما فى ذلك فرض عقوبات على المسؤولين عن النزاع".

وقال: "لدينا قدرات لفرض العقوبات ونحن مستعدون لاستخدامها والأدوات الأخرى المتوفرة دلينا ضد أولئك الذين يتسببون بإطالة أمد المأساة فى تيجراى".

وبحسب "سى إن إن"، أشار مسؤول آخر إلى أن البيت الأبيض يدرس ما جاء فى التقرير الخاص باستخدام إثيوبيا للطائرات المدنية فى نقل الأسلحة، مضيفًا أنه إذا كان ذلك صحيحا، فهذا "يثير القلق، وإن إثيوبيا تخاطر بسمعة خطوطها الجوية الوطنية".

وكانت قناة "سى إن إن" كشفت فى تقرير لها يوم الأربعاء الماضى، كيف استخدمت السلطات الإثيوبية طائرات الخطوط الجوية الوطنية لنقل الأسلحة من وإلى مناطق النزاع فى الأشهر الأولى من الحرب التى شنتها على إقليم تيجراى، الأمر الذى أدى إلى أزمة إنسانية حادة.