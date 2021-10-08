موعد مباراة المغرب وغينيا بيساو السبت القادم 2021/10/09 في الجولة الرابعة والقنوات الناقلة للمباراة

تنتظر جماهير أسود الأطلسي موعد مباراة المغرب وغينيا بيساو، في الجولة الرابعة لتأكيد الصعود للمرحلة النهائية من التصفيات الأفريقية المؤهلة لمونديال العالم قطر 2022، بعد أن ألتهم الأسود الثعالب الغينية في الجولة الثالثة بالفوز بخماسية نظيفة، والصعود لقمة المجموعة التاسعة من التصفيات برصيد 6 نقاط، وكانت مباراة الأربعاء الماضي قد شهدت جدل كبير حول تسمم لاعبي غينيا قبل المباراة، مما دعا رئيس الجامعة الغينية يهدد بعدم خوض اللقاء وادعا إصابة 25 لاعب بالتسمم، وهو ما نفته تقارير المستشفيات التي خضع لها اللاعبون للفحص والتي أظهرت أصابة 6 لاعبين فقط بالتسمم. المباراة سوف تقام على ملعب المركب الرياضي محمد الخامس، وتنقل عبر قناة المغربية الرياضية وقناة الاتحاد الدولي على يوتيوب.

19.00 : بالتوقيت العالمي غرينتش.

20.00 : بتوقيت المغرب، الجزائر، تونس.

21.00 : بتوقيت القاهرة، السودان، ليبيا.

22.00 : بتوقيت السعودية، قطر، البحرين.

موعد مباراة المغرب وغينيا بيساو بتوقيت الدول العربيةالقنوات الناقلة للمباراة اليوم

تنقل المغرب ضد غينيا في الجولة الرابعة على الهواء مباشراً، في السابعة مساءً بتوقيت غرينتش على الهواء مباشراً على قناة الاتحاد الدولي على اليوتيوب، وقناة المغربية الرياضية التردد الأرضي.

المنتخب الترتيب المغرب المركز الأول 6 نقاط من مباراتين غينيا بيساو المركز الثاني 4 نقاط من 3 مباريات غينيا المركز الثالث 2 نقطة من مباراتين السودان المركز الأخير برصيد نقطة واحدة مباراة المغرب ضد غينيا بيساو مباراة المغرب ضد غينيا بيساو تسعى المغرب للتأهل المبكر من خلال الفوز للمرة الثانية على منتخب غينيا بيساو لتأكيد التأهل للمرحلة الأخيرة من التصفيات، والتي يصعد لها الفرق العشر الأوائل من المجموعات ليتم عمل لقاءات مباشرة بين كل منتخبين، بنظام الذهاب والعودة ليصعد 5 منتخبات أفريقية للمونديال. موعد مباراة المغرب وغينيا بيساو القادمة المباراة المنتخب المغربي * منتخب غينيا بيساو البطولة الجولة الرابعة من تصفيات أفريقيا المؤهلة لنهائيات كأس العالم قطر 2022 الموعد والتوقيت السبت الموافق 2021/10/09 في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت المغرب، العاشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة الملعب ملعب المركب الرياضي محمد الخامس القنوات الناقلة قناة المغربية الرياضية التردد الأرضي، قناة الاتحاد الدولي لكرة القدم على يوتيوب موعد مباراة المغرب وغينيا بيساو القادمة

ترتيب جدول المجموعة التاسعة قبل الجولة الرابعة