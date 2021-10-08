موعد مباراة المغرب وغينيا بيساو السبت القادم 2021/10/09 في الجولة الرابعة والقنوات الناقلة للمباراة

تنتظر جماهير أسود الأطلسي موعد مباراة المغرب وغينيا بيساو، في الجولة الرابعة لتأكيد الصعود للمرحلة النهائية من التصفيات الأفريقية المؤهلة لمونديال العالم قطر 2022، بعد أن ألتهم الأسود الثعالب الغينية في الجولة الثالثة بالفوز بخماسية نظيفة، والصعود لقمة المجموعة التاسعة من التصفيات برصيد 6 نقاط، وكانت مباراة الأربعاء الماضي قد شهدت جدل كبير حول تسمم لاعبي غينيا قبل المباراة، مما دعا رئيس الجامعة الغينية يهدد بعدم خوض اللقاء وادعا إصابة 25 لاعب بالتسمم، وهو ما نفته تقارير المستشفيات التي خضع لها اللاعبون للفحص والتي أظهرت أصابة 6 لاعبين فقط بالتسمم. المباراة سوف تقام على ملعب المركب الرياضي محمد الخامس، وتنقل عبر قناة المغربية الرياضية وقناة الاتحاد الدولي على يوتيوب.موعد مباراة المغرب وغينيا بيساو بتوقيت الدول العربية
- 19.00 : بالتوقيت العالمي غرينتش.
- 20.00 : بتوقيت المغرب، الجزائر، تونس.
- 21.00 : بتوقيت القاهرة، السودان، ليبيا.
- 22.00 : بتوقيت السعودية، قطر، البحرين.
تنقل المغرب ضد غينيا في الجولة الرابعة على الهواء مباشراً، في السابعة مساءً بتوقيت غرينتش على الهواء مباشراً على قناة الاتحاد الدولي على اليوتيوب، وقناة المغربية الرياضية التردد الأرضي.ترتيب جدول المجموعة التاسعة قبل الجولة الرابعة
|المنتخب
|الترتيب
|المغرب
|المركز الأول 6 نقاط من مباراتين
|غينيا بيساو
|المركز الثاني 4 نقاط من 3 مباريات
|غينيا
|المركز الثالث 2 نقطة من مباراتين
|السودان
|المركز الأخير برصيد نقطة واحدة
تسعى المغرب للتأهل المبكر من خلال الفوز للمرة الثانية على منتخب غينيا بيساو لتأكيد التأهل للمرحلة الأخيرة من التصفيات، والتي يصعد لها الفرق العشر الأوائل من المجموعات ليتم عمل لقاءات مباشرة بين كل منتخبين، بنظام الذهاب والعودة ليصعد 5 منتخبات أفريقية للمونديال.موعد مباراة المغرب وغينيا بيساو القادمة
|المباراة
|المنتخب المغربي * منتخب غينيا بيساو
|البطولة
|الجولة الرابعة من تصفيات أفريقيا المؤهلة لنهائيات كأس العالم قطر 2022
|الموعد والتوقيت
|السبت الموافق 2021/10/09 في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت المغرب، العاشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة
|الملعب
|ملعب المركب الرياضي محمد الخامس
|القنوات الناقلة
|قناة المغربية الرياضية التردد الأرضي، قناة الاتحاد الدولي لكرة القدم على يوتيوب
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تنتظر جماهير أسود الأطلسي موعد مباراة المغرب وغينيا بيساو، في الجولة الرابعة لتأكيد الصعود للمرحلة النهائية من التصفيات الأفريقية المؤهلة لمونديال العالم قطر 2022، بعد أن ألتهم الأسود الثعالب الغينية في الجولة الثالثة بالفوز بخماسية نظيفة، والصعود لقمة المجموعة التاسعة من التصفيات برصيد 6 نقاط، وكانت مباراة الأربعاء الماضي قد شهدت جدل كبير حول تسمم لاعبي غينيا قبل المباراة، مما دعا رئيس الجامعة الغينية يهدد بعدم خوض اللقاء وادعا إصابة 25 لاعب بالتسمم، وهو ما نفته تقارير المستشفيات التي خضع لها اللاعبون للفحص والتي أظهرت أصابة 6 لاعبين فقط بالتسمم. المباراة سوف تقام على ملعب المركب الرياضي محمد الخامس، وتنقل عبر قناة المغربية الرياضية وقناة الاتحاد الدولي على يوتيوب.موعد مباراة المغرب وغينيا بيساو بتوقيت الدول العربية
- 19.00 : بالتوقيت العالمي غرينتش.
- 20.00 : بتوقيت المغرب، الجزائر، تونس.
- 21.00 : بتوقيت القاهرة، السودان، ليبيا.
- 22.00 : بتوقيت السعودية، قطر، البحرين.
تنقل المغرب ضد غينيا في الجولة الرابعة على الهواء مباشراً، في السابعة مساءً بتوقيت غرينتش على الهواء مباشراً على قناة الاتحاد الدولي على اليوتيوب، وقناة المغربية الرياضية التردد الأرضي.ترتيب جدول المجموعة التاسعة قبل الجولة الرابعة
|المنتخب
|الترتيب
|المغرب
|المركز الأول 6 نقاط من مباراتين
|غينيا بيساو
|المركز الثاني 4 نقاط من 3 مباريات
|غينيا
|المركز الثالث 2 نقطة من مباراتين
|السودان
|المركز الأخير برصيد نقطة واحدة
تسعى المغرب للتأهل المبكر من خلال الفوز للمرة الثانية على منتخب غينيا بيساو لتأكيد التأهل للمرحلة الأخيرة من التصفيات، والتي يصعد لها الفرق العشر الأوائل من المجموعات ليتم عمل لقاءات مباشرة بين كل منتخبين، بنظام الذهاب والعودة ليصعد 5 منتخبات أفريقية للمونديال.موعد مباراة المغرب وغينيا بيساو القادمة
|المباراة
|المنتخب المغربي * منتخب غينيا بيساو
|البطولة
|الجولة الرابعة من تصفيات أفريقيا المؤهلة لنهائيات كأس العالم قطر 2022
|الموعد والتوقيت
|السبت الموافق 2021/10/09 في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت المغرب، العاشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة
|الملعب
|ملعب المركب الرياضي محمد الخامس
|القنوات الناقلة
|قناة المغربية الرياضية التردد الأرضي، قناة الاتحاد الدولي لكرة القدم على يوتيوب
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر موعد مباراة المغرب وغينيا بيساو السبت القادم 2021/10/09 في الجولة الرابعة والقنوات الناقلة للمباراة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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