جدة - نرمين السيد - اعتبر وكيل وزارة الثقافة والإعلام فى حكومة طالبان الأفغانية، ذبيح الله مجاهد، أن تنظيم "داعش الإرهابى لا يشكل تهديدًا للبلاد فى أفغانستان، لكنه يمثل صداعًا للبلاد".





وحسبما نقلت وكالة "تولو نيوز" الأفغانية، قال مجاهد: "نحن لا نسمى تنظيم داعش تهديدًا، بل صداعًا، وفى بعض الأماكن يتسبب فى حدوث صداع، ولكن بعد كل حادثة يتم القضاء على مرتكبيها ونطردهم ونعثر على مخابئهم". وكانت حركة طالبان أعلنت فى سبتمبر الماضى، تشكيل حكومة مؤقتة فى أفغانستان برئاسة محمد حسن آخوند، بعدما استولت الحركة على العاصمة الأفغانية كابول، وبسطت سيطرتها عليها فى 15 أغسطس الماضى.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر طالبان: داعش صداع فى أفغانستان على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.