نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابط تسجيل تصاريح عمل غزة 2021 والشروط الواجب توافرها للتسجيل في المقال التالي
رابط تسجيل تصاريح عمل غزة هو رابط قد قامت الغرفة التجارية في قطاع غزة بإصداره، للعمل علي توفير تصاريح العمل للمواطنين في غزة، وقد قامت الجهات المعنية بالعمل علي تحديد عدد من العمال يصل الي 3 ألاف عامل كدفعة أولية للعمل في قطاع غزة وفي الضفة الغربية، وقد أشارت غرفة تجارية وصناعة غزة بالتعاون مع وزارة الاقتصاد الوطني الي أن هناك بعض الشروط التي يجب توافرها في المواطنين ليتمكنوا من الحصول علي فرصة التسجيل في تصاريح العمل داخل الخط الأخضر، ومن خلال المقال سوف نعرض علي حضراتكم كافة التفاصيل.
رابط تسجيل تصاريح عمل غزة 2021
من خلال المقال يمكنك التعرف علي رابط فحص ال100 دولار القطرية لأهالي قطاع غزة، قد قامت الغرفة التجارية بالتعاون مع اللجنة الاقتصادية بالإشارة الي أن الغرفة التجارية تعمل جاهدة علي توفير جميع سبل الراحة أمام المواطنين، وأنها تسعي علي راحتهم وتوفير الكثير من الوقت والمجهود عليهم، وتقليل الازدحام في ظل الظروف الحالية التي تمر بها البلاد وخاصة قطاع غزة الذين يعانون من قلة فرص العمل مما أدي الي حدوث خلل وظيفي في القطاع الخاص والعام علي حد سواء مما أدي الي وجود نسبة بطالة أعلي في الفترة السابقة ، ومراعاة تلك الظروف قط قامت الغرفة التجارية بالتعاون مع اللجنة الاقتصادية بالإعلان عن توفير رابط إلكتروني للتسجيل لتصاريح العمل داخل الخط الأخضر علي نظام الدخول الموحد، وفي حالة اعتماد والموافقة علي طلب صريح العمل ، فيجب علي المواطن تقديم بعض الأوراق الهامة وهي كالتالي:
- تسجيل اسم وبيانات الخص .
- تقديم صورة من الهوية الشخصية.
- يجب تقديم شهادة التطعيم من فيروس كورونا ” كوفيد – 19″.
شروط التسجيل لتصاريح العمل في قطاع غزة
بعد أن تم عرض رابط تسجيل تصاريح عمل غزة، فيمكننا الآن عرض جميع الشروط التي يجب توافرها للمتقدمين للحصول علي فرصة عمل داخل القطاع وهي كالتالي:
- يجب ألا يقل عمر المواطن المتقدم للحصول علي فرصة عمل عن 26 عاماً، في حالة أن يكون المواطن متزوجاً.
- في حالة أن كان المتقدم اعزب فيجب ألا يقل عمره عند التسجيل عن 33 عاما.
- يجب ألا يزيد عمر المتقدم عن 58 عام علي الإطلاق.
- ألا يكون المتقدم من العاملين في أي من القطاعين العام أو الخاص.
- يجب أن يكون المتقدمين للحصول علي تصريح العمل داخل الخط الأخضر من الذكور فقط.
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