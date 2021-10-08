واشنطن تتهم قائدًا من طالبان بقتل جنود أمريكيين

جدة - نرمين السيد - وكانت أوكرانيا أوقفت نجيب الله، 45 عامًا، فى أكتوبر 2020، وسلمته للولايات المتحدة التى تعتقله بتهمة خطف صحفى أمريكى ومدنيين أفغان.

وقال ممثلو الادعاء فى نيويورك، أمس الخميس، إنهم قدموا لائحة اتهام تضيف تهم القتل إلى الاتهام الأول، وقالت وزارة العدل إن مقاتلى طالبان بقيادة نجيب الله، قتلوا 3 جنود أمريكيين ومترجمًا أفغانيًا فى هجوم على قافلتهم العسكرية فى يونيو 2008.

وذكر مدعون فيدراليون من المنطقة الجنوبية لنيويورك، أن الهجوم وقع بعبوات ناسفة وقذائف صاروخية وأسلحة آلية، وقالت المدعية أودرى ستروس فى بيان: "كما ورد، خلال واحدة من أخطر فترات الصراع فى أفغانستان، وقاد حاجى نجيب الله عصابة أشرار من متمردى طالبان، وأرهبوا جزءًا من أفغانستان، وهاجموا القوات الأمريكية".

وتتهم واشنطن نجيب الله بخطف صحفى أمريكى ومواطنين أفغان، واحتجازهم كرهائن 7 أشهر، ولم تذكر وزارة العدل أسماء الرهائن، إلا أنه من المعروف أن الصحفى فى صحيفة "نيويورك تايمز" ديفيد رود، تم اختطافه فى أفغانستان فى نوفمبر 2008، مع مترجم وسائق. وتكتمت الصحيفة خبر اختطافه حتى لا تعرضه للخطر، إلى أن تمكن من الهرب من خاطفيه فى يونيو 2009.

وبحسب التقارير الأمريكية، فإن 10 تهم من بين 13 اتهامًا يواجهها نجيب الله، ستكون عقوبتها القصوى السجن مدى الحياة.