رئيس وزراء اليابان يتعهد بتكريس نفسه لإنهاء أزمة كورونا

جدة - نرمين السيد - تعهد رئيس الوزراء اليابانى الجديد فوميو كيشيدا، اليوم الجمعة، بأنه سيبذل قصارى جهده لإخراج اليابان من أزمة جائحة كورونا، وفى الوقت ذاته سيحمى أرضه وشعبه فى أجواء أمنية تزداد صعوبة.





وحسبما نقلت "رويترز"، قال كيشيدا فى أول خطاب عن سياساته أمام البرلمان: "أنا عازم على تكريس نفسى روحًا وجسدًا للتغلب على هذه الأزمة الوطنية إلى جانب الشعب، وتشكيل عهد جديد، وتسليم الجيل القادم بلدًا ذا شعب غنى النفس".

وفيما يتعلق بالأمن القومى والشأن الخارجى، قال كيشيدا إنه سيحمى سلام اليابان واستقرارها، لافتًا إلى أنه يعتزم تطوير استراتيجية الأمن القومى، ويهدف لتعزيز قدرات حرس السواحل والدفاع الصاروخى.

وتولى كيشيدا رئاسة وزراء ثالث أكبر اقتصاد فى العالم يوم الاثنين الماضى، ليحل محل يوشيهيدى سوجا الذى تضاءلت قاعدة تأييده، بسبب ارتفاع أعداد حالات "كوفيد-19".

وتراجعت الحالات اليومية للإصابة بفيروس كورونا فى الآونة الأخيرة، حيث تم رفع حالة طوارئ طويلة هذا الشهر.

وبحسب "رويترز"، فإن اختبارًا كبيرًا ينتظر كيشيدا، وزير الخارجية السابق البالغ من العمر 64 عاما، الذى سيقود حزبه الديمقراطى الحر خلال الانتخابات العامة المقررة فى 31 أكتوبر الجارى.