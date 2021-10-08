طريقة عمل أحلي وألذ صينية سمك بالطحينة في المنزل ممكن تقدميها لأسرتك

تعتبر صينية السمك بالطحينة ، من أشهي وألذ الأكلات الغنية بالكثير من المعادن والفسفور، اكلات السمك سهلة وسريعة وصحية جداً، يتم استهلاك العديد من أنواع الأسماك كغذاء في جميع مناطق العالم تقريباً، لأن الأسماك تعتبر مصدراً هاماً للبروتين والمغذيات الأخرى للبشر منذ زمن بعيد، وهناك طرق مختلفة للتحضير اكلات السمك، منها المقلي والمشوي والفيلية وسوري وهكذا، وتحتوي الأسماك علي العديد من المواد الغذائية المهمة لجسم الإنسان من فيتامينات ومعادن وأحماض دهنية أساسية، وهو يعتبر من الأكلات المشهورة والمغذية للأطفال كثيراً، لذلك يمكنك تقديمها لأفراد أسرتك كوجبة للغداء أساسية، وتوجد فوائد عديدة جداً للسمك لا تعد ولا تحصي سوف نذكر بعضها من خلال هذه المقالة، ويجب أن يتنولوا كبار السن السمك، مرة علي الأقل أسبوعياً لأنه يقلل خطر إصابتهم بالزهيمر، لذلك سوف نتعرف من خلال موقعناً ثقفني الإخباري، علي طريقة عمل صينية السمك بالطحينة في المنزل بأبسط الخطوات.

مكونات عمل صينية السمك بالطحينة

من هنا سوف نقدم لكم مقادير عمل هذه الأكلة اللذيذة وهي كالاتي:-

كيلو من السمك الفيلية.

نصف كوب من عصير الليمون.

2 كوب من الطحينة.

نصف كوب بقدونس طازج مفروم.

بصلة كبيرة مقطعة شرائح رفيعة.

نصف كوب من الزبادي.

5 ملاعق كبيرة زيت.

معلقة كبيرة كمون.

ملح وفلفل أسود.

نصف معلقة كبيرة ثوم مفروم.

طريقة التحضير

سوف نتعرف من خلال السطور الأتية علي خطوات تحضير صينية السمك بالطحينة في المنزل وهي كالاتي:-

نقوم بإحضار وعاء كبير، ونضع به السمك والملح والفلفل الأسود، والثوم ونصف كمية الكمون ونصف كمية عصير الليمون، وقلبيهم جيداً ثم اتركيهم جانباً لمدة ساعة. بعد ذلك قومي بتسخين الفرن علي درجة حرارة 200 مئوية. ثم في وعاء أخر ضعي الطحينة والزبادي، وباقي الكمون والليمون والفلفل الأسود والبقدونس، وقلبي جيداً. بعد كدة علي نار متوسطة، سخني الزيت في مقلاة، ثم شوحي السمك فيها علي الجهتين، حتي يتغير لونها. ثم علي نار متوسطة، سخني باقي الزيت ثم اضيفي البصل وقلبيه، حتي يذبل تماماً. بعد ذلك في صينية بيركس حراري، وزعي البصل في القاع ثم رصي فوقه السمك، وصبي الطحينة فوق السمك. وادخليه الفرن المسخن مسبقاً لمدة 30 دقيقة، واخرجيها بعد ذلك وقدميها ساخناً، بجانب الأرز أو السلطة بالهناء والشفاء.

فوائد الأسماك للجسم

هيا بنا نتعرف من خلال هذه المقالة علي بعض فوائد السمك المهمة وهي كما يلي:-