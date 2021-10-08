أصدار تأشيره الخروج والعودة عبر منصة ابشر أعمال ومعرفه الشروط والخطوات الصحيحة

أصدار تأشيره الخروج والعودة عبر ابشر أعمال من اهم الأسئلة التي تسال عنها الكثير من المواطنين. والتي أعلنت عنها منصة ابشر أعمال عبر صفحتها علي مواقع التواصل الاجتماعي بالمملكة العربية السعودية وخاصه موقع تويتر. بالإضافة إلي ذلك أيضا تم الإعلان عن عده خدمات أيضا عبر الصفحة الرسمية مثل تحديث معلومات جواز السفر عبر منصة ابشر أعمال ومعرفه شروط وخطوات الخدمة. كما تم الإعلان أيضا عن كيفيه تمديد تأشيرة الزيارة العائلية عبر منصة ابشر وكيفيه الوصول للخدمه بالخطوات. والآن ومن خلال هذه المقالة سوف نقوم بشرح وتوضيح الخدمة بالتفصيل. ومعرفه الشروط التي تم الإعلان عنها وكيفيه الوصول للخدمه الكترونيا بالخطوات الصحيحة.

أصدار تأشيره الخروج والعودة

أعلنت المنصة عن الخدمة والتي تمكن أصحاب المنشاءه من إصدار تأشيرة خروج وعوده للعاملين لديه بطريقه إلكترونية سهله وبسيطه لا تستغرق كثير من الوقت. كما أعلنت المنصة عن المستفيدين وهم أصحاب المؤسسات بالمملكة. وذلك طبقا لرؤية المملكة 2030 والتي تهدف ألى التحول الرقمي بالمملكة وتحويل جميع الخدمات الكترونيا عبر المواقع الرسمية والتطبيقات المعتمدة. نظرا للتطور التكنولوجي التي وصلت إليه المملكة وتطور وسائل الاتصال بين المواطنين السعوديين.

شروط إصدار تأشيرة

كما أعلنت المنصة أيضا عن الشروط التي يجب توافرها للحصول علي الخدمة. وهذه الشروط تكتمن في النقاط الأتية:

يجب أن يكون الكفيل والعامل أو أفراد أسرته غير مسجلين كمتوفي أو هارب أو لديه مخالفه استقدام.

سداد جميع رسوم التأشيرة الخاصة بها وتسديد جميع المخالفات المرورية علي العامل.

التأكد من عدم وجود مخالفات لتأشيرة تم إصدارها سابقا ولم يتم استخدامها.

تواجد الفرد داخل المملكة والتأكد من عدم وجود تأشيرة ساريه له.

صلاحيه جواز السفر يجب أن تكون 90 يوم أو اكثر.

لابد من وجود بصمه للفرد في النظام العام.

حامل التأشيرة الأساسي يجب عليه السفر مع جميع المضافين معه بجواز السفر.

خطوات إصدار تأشيرة

بالإضافة إلي ذلك تم الإعلان عن طريقه الوصول للخدمه الكترونيا والتي نوضحها لكم عبر اتباع الخطوات الأتية: