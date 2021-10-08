انتخابات العراق.. إقبال كبير خلال "التصويت الخاص"

أكد الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة اللواء يحيى رسول، الجمعة، أن العملية الانتخابية الخاصة بالتصويت الخاص تجري بانسيابية وسلاسة عاليين، فيما أشار إلى متابعة القائد العام للقوات المسلحة بسير إجرائها.

وقال رسول لوكالة الأنباء العراقية (واع) أن "هناك إقبالاً وتوافداً كبيرين على مراكز الاقتراع من قبل منتسبي الأجهزة الامنية للإدلاء بأصواتهم في العرس الانتخابي".

وأضاف أن "القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي يتابع بشكل مباشر عملية التصويت الخاص"، مشيراً إلى أن "هناك غرف عمليات في قيادة العمليات المشتركة وقيادة عمليات بغداد، وأن رئيس الوزراء يطلع بشكل مباشر لأدق التفاصيل".

وفتحت مراكز الاقتراع الخاص للانتخابات في مختلف المدن العراقية، الجمعة، أبوابها أمام الناخبين المؤهلين للتصويت، حيث تشارك القوات الأمنية بمختلف فروعها باستثناء الحشد الشعبي في التصويت الخاص، وذلك قبل 48 ساعة من بدء التصويت العام، الأحد القادم.

كما يشارك نزلاء السجون والنازحين في عملية التصويت لاختيار برلمان جديد بعد حل البرلمان السابق نفسه في السابع من أكتوبر الجاري.

وكشفت المتحدثة باسم مفوضية الانتخابات جمانة الغلاي لـ"دوت الخليج" عن تفاصيل يوم التصويت الخاص قائلة إن "انتخابات التصويت الخاص ستجري الجمعة، حيث ستفتح صناديق الاقتراع في الساعة السابعة صباحا، وتغلق في الساعة السادسة مساءا إلكترونيا، والتي ستشمل القوات المسلحة والأجهزة الأمنية، وعددهم يبلغ مليونا و75 ألفا و727، وفتح لهم 595 مركز اقتراع بواقع 2584 محطة".

ويشارك في التصويت الخاص، النازحون البالغ عددهم 120 ألفا و126، وذلك في 86 مركز اقتراع بواقع 309 محطات.

وأضافت: "يشارك علاوة على ذلك، نزلاء السجون المحكومون بالسجن بأقل من 5 سنوات، والبالغ عددهم 671، وخصصت لهم 6 محطات انتخابية".

وأوضحت الغلاي: "كافة هذه المراكز والمحطات الانتخابية، ستكون موضوعة بالقرب من المشمولين بالتصويت الخاص، سواء قرب الوحدات والثكنات العسكرية، أو بالقرب من الناخبين النازحين في المخيمات، وهي ستكون منتشرة في عموم أرجاء العراق".