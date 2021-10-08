العراق: انطلاق التصويت لقوات الأمن والنازحين فى الانتخابات التشريعية

ووفقًا لوكالة "فرانس برس"، شوهد العشرات من طلاب الكلية العسكرية يقفون بالصف داخل مدرسة للتصويت فى العاصمة بغداد، مرتدين الكمامات والقفازات للوقاية من الوباء، فيما تم نشر عدد كبير من القوات الأمنية فى محيط مراكز الاقتراع.
ودعت السلطات الانتخابية فى العراق أكثر من مليون عسكرى وعنصر أمن، فى كافة المؤسسات الأمنية، للمشاركة فى الاقتراع، الذى يشمل كذلك 120 ألفًا و126 نازحًا، يقطن بعضهم فى 27 مخيمًا، ويفوق عددهم الإجمالى المليون نازح.
ووفقًا لخلية الإعلام الأمنى، فإنه إلى جانب الانتشار الأمنى الكثيف فى شوارع العاصمة، قامت القوات المسلحة العراقية بطلعات جوية بطائرات حربية صباحًا فى أجواء بغداد، بهدف "تأمين الانتخابات البرلمانية".
وأظهرت العديد من وسائل الإعلام العراقية صورًا لأكثر من مركز اقتراع، والتى أظهرت العشرات من العسكريين وعناصر الأمن يصطفون بانتظار دورهم للتصويت.
وتقدم السلطات العراقية هذه الانتخابات التى كان موعدها الطبيعى فى 2022، استجابة للمتظاهرين الذين نزلوا أواخر العام 2019 إلى الشوارع، مطالبين بإسقاط النظام.
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