إسرائيل تعتزم بناء مستوطنات جديدة فى الجولان

جدة - نرمين السيد - وحسبما ذكرت صحيفة "يسرائيل هايوم"، مساء أمس الخميس، أعطت شاكيد الضوء الأخضر لمقترح تدشين مستوطنات جديدة فى النقب جنوبى البلاد، وكذلك فى هضبة الجولان السورية المحتلة، وعرضه على الحكومة الإسرائيلية فور الانتهاء منه.

وبحسب الصحيفة العبرية، قالت الوزيرة الإسرائيلية إن هناك قيمة كبيرة واهتمام بالغ من حكومة بلادها للاستحواذ على أراضى الدولة، وأن بناء مستوطنات جديدة فى النقب والجولان يعزز ويعود بالفائدة على جميع سكان المنطقة.