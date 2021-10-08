لوكسمبورج تحذر بولندا من «اللعب بالنار»

جدة - نرمين السيد - حذر وزير خارجية لوكسمبورج، جان أسلبورن، حكومة بولندا من اللعب بالنار، بعدما أصدرت أعلى محكمة بولندية حكمًا يقضى بأن بعض البنود فى معاهدات الاتحاد الأوروبى تتعارض مع دستور البلاد.





وقال الوزير بعد وصوله لحضور اجتماع للاتحاد الأوروبى فى لوكسمبورج، اليوم الجمعة: "التطورات فى بولندا مقلقة جدًا، يتعين علينا القول بوضوح إن هذه الحكومة البولندية تلعب بالنار". وأضاف أسلبورن: "سيادة القانون الأوروبى أساسية لتكامل أوروبا والتعايش فيها. وإذا تم انتهاك هذا المبدأ فإن أوروبا التى نعرفها وتأسست بموجب معاهدات روما، ستنتهى".

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