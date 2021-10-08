بوريل: قرار أستراليا بالتخلى عن الغواصات الفرنسية منطقى

جدة - نرمين السيد - قال جوزيب بوريل، منسق السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبى، اليوم الجمعة، إن قرار أستراليا بالتخلى عن عقد مع فرنسا لشراء غواصات، والذى أثار خلافًا عبر الأطلسى كان قرارًا "منطقيًا".





وأضاف فى إحدى المناسبات بالعاصمة الإسبانية مدريد: "قررت أستراليا تعزيز العلاقات العسكرية والصناعية العسكرية مع من يمكنهم أن يقدموا لها أفضل حماية"، حسبما نقلت "رويترز". ونشب الخلاف الشهر الماضى، بين فرنسا ودول تحالف أوكوس "أمريكا وأستراليا وبريطانيا"، التى أجرت مفاوضات سرية لإبرام اتفاق عسكرى للتصدى للصين، استبعد منه فرنسا. وأضاع منها صفقة بيع غواصات نووية إلى كانبيرا بقيمة 40 مليار دولار. وأكدت الحكومة الفرنسية رفضها التام لاتفاق "أوكوس" الذى أجراه حلفائها، وقالت إنها طُعنت فى الظهر من حلفائها المقربين، وأن التئام الجراح سيستغرق وقتًا.

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