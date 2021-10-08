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محمد سياف - ابو ظبي - طرحت شركة الخريف لتقنية المياه والطاقة أسهمها في سوق الأوراق المالية في المملكة العربية السعودية للجمهور، وكان هذا أول طرح عام للشركة بإجمالي 750 ألف سهم، والحصة المقدرة هي 10 ريال للسهم الواحد، وقيمة الاكتتاب للسهم الواحد 72 ريال سعودي، وسيحصل كل مشترك على 5 أسهم على الأقل، وسنشرح اليوم عبر”مصر فايف” الأوراق المطلوبة لاكتتاب شركة الخريف لتقنية المياه والطاقة.
الأوراق المطلوبة لاكتتاب شركة الخريف في تنقية المياه والطاقة
من أجل التقدم للاشتراك، يجب عليك إحضار المستندات التالية:
- الهوية الشخصية للمشترك “الأصلية ونسخة منها”.
- سجل الأسرة وأفراد الأسرة “الأصلية ونسخة منها”.
- إذا كنت يتيمًا، عليك إحضار عقد الوصاية ونسخة منه.
- إذا كانت المطلقة من زوج أجنبي غير سعودية يجب إحضار عقد الطلاق لأبناء المواطنين السعوديين “الأصلية ونسخة منها”.
- إذا كانت أرملة عليها إحضار شهادة ميلاد الطفل ونسخة منها.
كيفية الاكتتاب في شركة الخريف للمياه
تتم عملية الاشتراك في شركة الخريف للمياه من خلال الخطوات التالية:
- قم بتنزيل نموذج الاشتراك واملأ البيانات والمعلومات المطلوبة.
- اكتب التاريخ، ثم اكتب رمز المستلم وحدد رمز الفرع.
- أدخل رقم تسجيل المواطن أو رقم الإقامة، ثم حدد نوع الهوية، واكتب الحساب المصرفي IBAN.
- أدخل قسم شركة الوساطة، واكتب العنوان، حدد المدينة والدولة، ثم رقم الهاتف الثابت ورقم الهاتف المحمول.
- اكتب عدد الأسهم التي يرغب الشخص في الاكتتاب بها.
- بعد ملء البيانات المطلوبة، يجب تسجيل بيانات أفراد الأسرة، ورقم تسجيل الأسرة، والأقارب.
- يرجى التوقيع في نهاية طلب الاشتراك، ثم تقديم الطلب إلى الوكالة المستقبلة.
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