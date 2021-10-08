انت الان تتابع تفاصيل خبر الأوراق المطلوبة لاكتتاب شركة الخريف لتقنية المياه والطاقة والان نترككم مع بالتفاصيل

محمد سياف - ابو ظبي - طرحت شركة الخريف لتقنية المياه والطاقة أسهمها في سوق الأوراق المالية في المملكة العربية السعودية للجمهور، وكان هذا أول طرح عام للشركة بإجمالي 750 ألف سهم، والحصة المقدرة هي 10 ريال للسهم الواحد، وقيمة الاكتتاب للسهم الواحد 72 ريال سعودي، وسيحصل كل مشترك على 5 أسهم على الأقل، وسنشرح اليوم عبر”مصر فايف” الأوراق المطلوبة لاكتتاب شركة الخريف لتقنية المياه والطاقة.

الأوراق المطلوبة لاكتتاب شركة الخريف في تنقية المياه والطاقة

من أجل التقدم للاشتراك، يجب عليك إحضار المستندات التالية:

الهوية الشخصية للمشترك “الأصلية ونسخة منها”.

سجل الأسرة وأفراد الأسرة “الأصلية ونسخة منها”.

إذا كنت يتيمًا، عليك إحضار عقد الوصاية ونسخة منه.

إذا كانت المطلقة من زوج أجنبي غير سعودية يجب إحضار عقد الطلاق لأبناء المواطنين السعوديين “الأصلية ونسخة منها”.

إذا كانت أرملة عليها إحضار شهادة ميلاد الطفل ونسخة منها.

كيفية الاكتتاب في شركة الخريف للمياه

تتم عملية الاشتراك في شركة الخريف للمياه من خلال الخطوات التالية: