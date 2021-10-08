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محمد سياف - ابو ظبي - تقدم الحكومة السعودية دعمًا نقديًا لجميع الباحثين عن عمل ممن يستوفون معايير الأهلية للمساعدات المالية من خلال موقع طاقات، ويمكن لجميع الأشخاص المؤهلين والشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 20 و 35 عامًا الحصول على هذه الإعانة، وسوف نقدم أدناه عبر “مصر فايف” شروط وخطوات التسجيل في إعانة الباحثين عن عمل للحصول على 20 ألف ريال سعودي.
خطوات التسجيل في إعانة الباحثين عن عمل 2021 – 1443
من خلال الموقع الذي أطلقته الجهات المعنية في المملكة العربية السعودية، ويمكنك التسجيل والتقدم بطلب للحصول على إعانات للباحثين عن عمل بالطرق التالية:
- أولاً، انتقل إلى موقع طاقات.
- ثم انقر فوق زر البحث عن وظيفة.
- سجل البيانات في الحقول الفارغة “كتابة اسمك ورقم هاتفك المحمول وكلمة المرور، ثم كتابة بريدك الإلكتروني، ثم إعادة إدخاله مرة أخرى”.
- تأكد من صحة البيانات المدخلة.
- ثم انقر فوق تسجيل لإكمال عملية التقديم بنجاح.
شروط التسجيل في إعانة البحث عن عمل
هناك عدة شروط للتسجيل في إعانة البحث عن عمل، والشرط هي كالتالي:
- ألا يكون يقطن في السجون أو المصحات ودور رعاية المسنين.
- بالإضافة إلى ذلك، يجب ألا يكون موظفًا في إحدى الدوائر الحكومية أو القطاع الخاص.
- يجب ألا يزيد عمر المتقدم عن 35 عامًا ولا يقل عن 25 عامًا.
- يجب أن يكون مقدم الطلب سعودي الجنسية، وتشمل الفئات المؤهلة للحصول على الدعم أيضًا السعوديات المتزوجات من أجانب أو أبناء السعوديات المتزوجات من أجانب.
- يجب على المتقدمين عدم التسجيل في إحدى المراحل التعليمية.
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