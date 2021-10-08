موعد مباراة السعودية والصين القادمة في تصفيات كأس العالم 2022 والقنوات الناقلة

يستضيف ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية في المملكة العربية السعودية، مباراة السعودية والصين في الجولة الرابعة من تصفيات كأس العالم 2022م التي تقام في دولة قطر، فيما يأتي ذلك عقب فوز المنتخب السعودي على نظيره الياباني مساء يوم الخميس 7 أكتوبر الجاري بهدف نظيف سجّله اللاعب فراس البريكان في الدقيقة 71 من زمن اللقاء، ليتصدّر المنتخب المجموعة الثانية بالتساوى مع المنتخب الاسترالي برصيد تسع نقاط بعد ثلاثة انتصارات أوّلها على المنتخب الفيتنامي بنتيجة 3-1، ثمّ على المنتخبين العماني والياباني بالنتيجة نفسها وهي هدف نظيف.

موعد مباراة السعودية والصين في تصفيات كأس العالم 2022

ويهتم عشاق كرة القدم في المملكة، بالتعرف إلى موعد مباراة السعودية والصين في تصفيات كأس العالم 2022م، الذي يأتي على النحو التالي:

تُقام المباراة يوم الثلاثاء الموافق 12 أكتوبر 2021.

وتنطلق المباراة في تمام الساعة 8 مساءً بتوقيت السعودية.

وبتوقيت مصر، فإن المباراة تبدأ في تمام الساعة 7 مساءً.

أما القنوات الناقلة للمباراة فهي SSC، التي أطلقت مع بداية الموسم الجديد لإذاعة مباريات الدوري السعودي والبطولات القاريّة.

تردد قنوات SSC الناقلة لمباراة السعودية والصين

ويمكن تحميل قنوات SSC الناقلة لمباراة السعودية والصين، على جهاز الرسيفر بكل سهولة، من خلال التردد الخاص بالقنوات على القمر الصناعي نايل سات، وهو على النحو التالي:

تردد القناة على القمر الصناعي نايل سات: 12523 (V).

ومعدل الترميز: 27500.

الاستقطاب: عمودي.

ومعامل تصحيح الخطأ: 5/6.

الجودة: HD.

تشكيل منتخب السعودية المتوقع أمام الصين

أما بالنسبة لمنتخب السعودية أمام نظيره الصيني، في المباراة المنتظرة بينهما يوم الثلاثاء المقبل، فهو كالتالي: