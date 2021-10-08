موعد مباراة السعودية والصين القادمة في تصفيات كأس العالم 2022 والقنوات الناقلة

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يستضيف ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية في المملكة العربية السعودية، مباراة السعودية والصين في الجولة الرابعة من تصفيات كأس العالم 2022م التي تقام في دولة قطر، فيما يأتي ذلك عقب فوز المنتخب السعودي على نظيره الياباني مساء يوم الخميس 7 أكتوبر الجاري بهدف نظيف سجّله اللاعب فراس البريكان في الدقيقة 71 من زمن اللقاء، ليتصدّر المنتخب المجموعة الثانية بالتساوى مع المنتخب الاسترالي برصيد تسع نقاط بعد ثلاثة انتصارات أوّلها على المنتخب الفيتنامي بنتيجة 3-1، ثمّ على المنتخبين العماني والياباني بالنتيجة نفسها وهي هدف نظيف.موعد مباراة السعودية والصين في تصفيات كأس العالم 2022
ويهتم عشاق كرة القدم في المملكة، بالتعرف إلى موعد مباراة السعودية والصين في تصفيات كأس العالم 2022م، الذي يأتي على النحو التالي:
- تُقام المباراة يوم الثلاثاء الموافق 12 أكتوبر 2021.
- وتنطلق المباراة في تمام الساعة 8 مساءً بتوقيت السعودية.
- وبتوقيت مصر، فإن المباراة تبدأ في تمام الساعة 7 مساءً.
- أما القنوات الناقلة للمباراة فهي SSC، التي أطلقت مع بداية الموسم الجديد لإذاعة مباريات الدوري السعودي والبطولات القاريّة.
تردد قنوات SSC الناقلة لمباراة السعودية والصين
ويمكن تحميل قنوات SSC الناقلة لمباراة السعودية والصين، على جهاز الرسيفر بكل سهولة، من خلال التردد الخاص بالقنوات على القمر الصناعي نايل سات، وهو على النحو التالي:
- تردد القناة على القمر الصناعي نايل سات: 12523 (V).
- ومعدل الترميز: 27500.
- الاستقطاب: عمودي.
- ومعامل تصحيح الخطأ: 5/6.
- الجودة: HD.
أما بالنسبة لمنتخب السعودية أمام نظيره الصيني، في المباراة المنتظرة بينهما يوم الثلاثاء المقبل، فهو كالتالي:
- حراسة المرمى: محمد العويس، ومحمد الربيعي، وزيد البواردي، وفواز القرني.
- وفي خط الدفاع يوجد كل من: محمد خبراني، وعبد الإله العمري، وعبدالله مادو، وعلي البليهي، وسعود عبد الحميد، وسلطان الغنام، ومحمد البريك.
- أما في خط الوسط فيوجد كل من: عبد الله عطيف، وياسر الشهراني، وعبد الإله المالكي، وعلي الأسمري، ومحمد كنو، وعلي الحسن، وسامي النجعي، وسلمان الفرج.
- وفي خط الهجوم يوجد: فهد المولد، وسالم الدوسري، وأيمن يحيى، وعبد الرحمن غريب، وعبد الله الحمدان، وصالح الشهري.
الوسوم
يستضيف ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية في المملكة العربية السعودية، مباراة السعودية والصين في الجولة الرابعة من تصفيات كأس العالم 2022م التي تقام في دولة قطر، فيما يأتي ذلك عقب فوز المنتخب السعودي على نظيره الياباني مساء يوم الخميس 7 أكتوبر الجاري بهدف نظيف سجّله اللاعب فراس البريكان في الدقيقة 71 من زمن اللقاء، ليتصدّر المنتخب المجموعة الثانية بالتساوى مع المنتخب الاسترالي برصيد تسع نقاط بعد ثلاثة انتصارات أوّلها على المنتخب الفيتنامي بنتيجة 3-1، ثمّ على المنتخبين العماني والياباني بالنتيجة نفسها وهي هدف نظيف.موعد مباراة السعودية والصين في تصفيات كأس العالم 2022
ويهتم عشاق كرة القدم في المملكة، بالتعرف إلى موعد مباراة السعودية والصين في تصفيات كأس العالم 2022م، الذي يأتي على النحو التالي:
- تُقام المباراة يوم الثلاثاء الموافق 12 أكتوبر 2021.
- وتنطلق المباراة في تمام الساعة 8 مساءً بتوقيت السعودية.
- وبتوقيت مصر، فإن المباراة تبدأ في تمام الساعة 7 مساءً.
- أما القنوات الناقلة للمباراة فهي SSC، التي أطلقت مع بداية الموسم الجديد لإذاعة مباريات الدوري السعودي والبطولات القاريّة.
تردد قنوات SSC الناقلة لمباراة السعودية والصين
ويمكن تحميل قنوات SSC الناقلة لمباراة السعودية والصين، على جهاز الرسيفر بكل سهولة، من خلال التردد الخاص بالقنوات على القمر الصناعي نايل سات، وهو على النحو التالي:
- تردد القناة على القمر الصناعي نايل سات: 12523 (V).
- ومعدل الترميز: 27500.
- الاستقطاب: عمودي.
- ومعامل تصحيح الخطأ: 5/6.
- الجودة: HD.
أما بالنسبة لمنتخب السعودية أمام نظيره الصيني، في المباراة المنتظرة بينهما يوم الثلاثاء المقبل، فهو كالتالي:
- حراسة المرمى: محمد العويس، ومحمد الربيعي، وزيد البواردي، وفواز القرني.
- وفي خط الدفاع يوجد كل من: محمد خبراني، وعبد الإله العمري، وعبدالله مادو، وعلي البليهي، وسعود عبد الحميد، وسلطان الغنام، ومحمد البريك.
- أما في خط الوسط فيوجد كل من: عبد الله عطيف، وياسر الشهراني، وعبد الإله المالكي، وعلي الأسمري، ومحمد كنو، وعلي الحسن، وسامي النجعي، وسلمان الفرج.
- وفي خط الهجوم يوجد: فهد المولد، وسالم الدوسري، وأيمن يحيى، وعبد الرحمن غريب، وعبد الله الحمدان، وصالح الشهري.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر موعد مباراة السعودية والصين القادمة في تصفيات كأس العالم 2022 والقنوات الناقلة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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