بعد صلاة الجمعة.. انفجار دموي داخل مسجد بأفغانستان

أفادت مصادر أفغانية، الجمعة، بسقوط قتلى وجرحى في تفجير داخل مسجد "سعيد آباد" في مدينة خان آباد بولاية قندوز شمالي أفغانستان.

وأشارت وسائل إعلام أفغانية، نقلا عن شهود عيان، إلى أن الحادث الدموي أوقع 15 قتيلا، وأكثر من 90 جريحا، على الأقل، في تفجير وقع داخل مسجد في مدينة "خان آباد" بولاية قندوز، شمالي أفغانستان.

وكانت الأنباء الأولية تشير إلى مقتل شخصان على الأقل، وإصابة آخربن، إثر تفجير وقع داخل مسجد في مدينة "خان آباد" بولاية قندوز، لكن الأنباء المحلية اللاحقة بدأت بالإارة إلى "رقم ضخم" في القتلى.

وقال مسؤولون في المدينة، إن التفجير نفذ بقنبلة، بالتزامن مع انتهاء صلاة الجمعة.

ووصف عضو اللجنة الثقافية والإعلامية لطالبان، محمد جلال، تفجير المسجد في ولاية قندوز، بأنه فظيع.

وقال إن طالبان ملتزمة باتخاذ خطوات جادة، لاستئصال إرهابيي داعش، الذين لا يوجد لهم مكان في أفغانستان، حسب تعبيره.

ويعد هذا الهجوم الأول من نوعه في ولاية قندوز، الواقعة على الحدود مع طاجيكستان، منذ سيطرة طالبان عليها مطلع أغسطس الماضي.