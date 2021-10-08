رونالدو كان على بعد خطوة واحدة من "نادي مفاجأة"

في تصريحات "صادمة"، أكد المدير الرياضي لنادي آيه سي ميلان الإيطالي، أن النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو كان على أعتاب ارتداء قميص "الروسانيري".
وكشف المدير الرياضي لآيه سي ميلان، ماسيميليانو ميرابيللي، أن رونالدو كان الخيار الأول للنادي الإيطالي العريق عندما وقعت مشاكل بينه وبين ريال مدريد الإسباني في 2018.
ودخلت إدارة ميلان بالفعل في اتصالات مع وكيل أعمال رونالدو، البرتغالي جورجي مينديز، إلا أن الصفقة لم تتم بسبب الملاك الصينيين.
وقال ميرابيللي في مقابلة مع محطة "سبورت إيطاليا": " في 2018 كنا نعلم أنه هناك مشاكل بين ريال مدريد ورونالدو. لقد فعلنا كل شيء، ولكن بعد ذلك قام المالكون الصينيون بحظر الصفقة لأنها لم تكن مستدامة".
وأكد ميرابيللي أن رونالدو كان سيرتدي قميص ميلان بكل تأكيد، لو كانت المفاوضات في عهد الملاك الحاليين للنادي.
وانتقل وقتها رونالدو إلى يوفنتوس الإيطالي، في صفقة "مدوية" بلغت قيمتها أكثر من 100 مليون يورو.
واستحوذ صندوق التحوط الأميركي "إليوت مانجمنت" على نادي آيه سي ميلان في يوليو 2018 لتنهي فترة الامتلاك الصيني التي استمرت عاما واحدا في النادي.
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