غوتيريش يرحب بإطلاق الإمارات مبادرة لتحقيق الحياد المناخي

رحب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، الجمعة، بإعلان دولة الإمارات عن هدفها لتحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2050.
وقال غوتيريش، في تغريدة على حسابه الرسمي في تويتر: "أرحب بإعلان دولة الإمارات العربية المتحدة سعيها لتحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2050".
وأضاف: "أتطلع إلى تقديم دولة الإمارات العربية المتحدة خطة العمل المناخية الجديدة بما يتماشى مع هذه الرؤية الطموحة وأشجع دول الخليج الأخرى على اتباع هذا المثال قبل كوب 26".
وكانت دولة الإمارات أعلنت، الخميس، عن هدفها لتحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2050.
وقال نائب رئيس دولة الإمارات، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، الشيخ محمد بن راشد، في تغريدة على موقع "تويتر": "نموذجنا التنموي سيراعي هذا الهدف وجميع المؤسسات ستعمل كفريق واحد لتحقيقه".
وأشار إلى أن دولة الإمارات ستستثمر أكثر من 600 مليار درهم في الطاقة النظيفة والمتجددة حتى 2050، وستقوم بدورها العالمي في مكافحة التغير المناخي.
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