فوز الصحفيين الروسى دميترى موراتوف والفيلبينية ماريا ريسا بنوبل للسلام

جدة - نرمين السيد - أعلنت رئيسة لجنة نوبل النرويجية، بيريت ريس أندرسن، اليوم الجمعة، منح جائزة نوبل للسلام عن عام 2021 إلى الصحفيين ماريا ريسا الأمريكية من أصل فلبينى، ودميترى موراتوف من روسيا.





ووفقًا لما جاء فى بيان اللجنة النرويجية، فقد استحقا الجائزة "لجهودهما فى الدفاع عن حرية التعبير، التى تعد أحد شروط الديمقراطية والسلام الدائم. وقد منحتهما اللجنة الجائزة لنضالهما الشجاع من أجل حرية التعبير، فى الفلبين وروسيا، ممثلين، فى نفس الوقت، عن جميع الصحفيين، الذين يقفون دفاعًا عن هذه الأفكار، فى عالم تواجه فيه الديمقراطية وحرية الصحافة ظروفًا صعبة"، حسبما نقلت شبكة "روسيا اليوم".

يذكر أن ماريا ريسا هى صحفية وكاتبة فلبينية أمريكية، وهى المؤسس المشارك والرئيس التنفيذى لشركة "رابلر". وعملت لقرابة عقدين كمراسلة استقصائية رئيسية فى جنوب شرق آسيا لشبكة "سى إن إن". وفى عام 2020 أدينت بتهمة التشهير الإلكترونى، بموجب قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية الفلبينى المثير للجدل، وهى خطوة أدانتها نقابات الصحفيين وجماعات حقوق الإنسان حول العالم بوصفها تعديًا على حرية الصحافة.

أما دميترى موراتوف، فهو صحفى روسى ورئيس تحرير صحيفة "نوفايا غازيتا" (الصحيفة الجديدة)، والتى وصفتها لجنة حماية الصحفيين بأنها "الصحيفة الوحيدة التى تتمتع باستقلالية وقدرة حقيقة على الانتقاد الموضوعى فى روسيا". وتشتهر المجلة بتغطيتها الشاملة لقضايا حساسة، مثل قضايا الفساد الحكومى وانتهاكات حقوق الإنسان.