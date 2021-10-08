لتأمين الانتخابات العراقية.. سلاح الجو ينفذ طلعات فى سماء بغداد

جدة - نرمين السيد - حلقت مقاتلات سلاح الجو العراقى فى سماء العاصمة بغداد وعدد من المدن العراقية، صباح اليوم الجمعة، مع بدء التصويت الخاص لقوات الجيش والشرطة والأجهزة الأمنية والنازحون ونزلاء الدوائر الإصلاحية.





وفى بيان لها، قالت خلية الإعلام الأمنى التابعة لقيادة العمليات المشتركة العراقية، اليوم، إن "صقور الجو حماة سماء الوطن، يشاركون فى تنفيذ الخطة الأمنية بتأمين الانتخابات البرلمانية فى التصويت الخاص بالقوات الأمنية، من خلال طلعات جوية استطلاعية". وأوضح البيان، أنه منذ الساعات الأولى لهذا اليوم توجهت القوات الأمنية بمختلف صنوفها وبكثافة إلى مراكز الاقتراع للمشاركة الفاعلة فى التصويت الخاص. كما أشار البيان إلى "توافد الناخبين وسط تنظيم مهنى عالى المستوى فى هذا العرس الانتخابى فى جميع محافظات العراق".

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