فيديو.. انفجار مدمر داخل مسجد فى قندوز شمال أفغانستان

جدة - نرمين السيد - ووفقًا لموقع "آماج نيوز" الأفغانى، وقع الانفجار فى مدينة خان آباد، واصفة التفجير بأنه كان "فتاكًا"، دون ورود معلومات دقيقية عن الأعداد الفعلية للضحايا حتى الآن.

كما أشارت وسائل إعلام محلية إلى سقوط العشرات بين قتيل وجريح فى التفجير الذى أدى إلى تدمير مبنى المسجد فى ولاية قندوز.

ولم تعلن أى جهة مسؤوليتها عن هذا الهجوم بعد، إلا أنه من المرجح أن يكون تنظيم "داعش خراسان" هو الجانى.