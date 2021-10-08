وحسبما نقلت مجموعة "روس بيزنس كونسلتنج" الإعلامية الروسية، قال السفير ماركوس إدرر: "عندما يتحدث المسؤولون الروس عن العملية المؤجلة والمسيسة من الجانب الأوروبى، أعتقد فى بعض الأحيان أنهم يشيرون إلى أنفسهم لأنهم هم من يسيّسون الأمر".
وتقوم منظمة الصحة العالمية والوكالة الأوروبية للأدوية بمراجعة اللقاح الروسى المستخدم فى روسيا، ووافقت أكثر من 70 دولة على استخدامه، وهذه المراجعة ضرورية لاعتماده فى الأسواق خارج روسيا.
ووفقًا لوكالة "رويترز" الإخبارية، تتهم روسيا الغرب برفض اعتماد لقاحها لأسباب سياسية، الأمر الذى يصعب على الروس السفر.
وكان وزير الصحة الروسى ميخائيل موراشكو، قد صرح هذا الشهر بأنه تم تذليل كافة عقبات تسجيل لقاح "سبوتنيك فى" لدى منظمة الصحة العالمية ولم يتبق سوى استكمال بعض الأوراق.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الاتحاد الأوروبى: روسيا ترجئ مراجعة للقاحها على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.