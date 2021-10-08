الاتحاد الأوروبى: روسيا ترجئ مراجعة للقاحها

جدة - نرمين السيد - أعلن سفير الاتحاد الأوروبى لدى موسكو، اليوم الجمعة، أن روسيا أرجأت مرارًا عمليات تفتيش الوكالة الأوروبية للأدوية الضرورية لاعتماد اللقاح الروسى المضاد لكورونا "سبوتنيك فى" للاستخدام داخل الاتحاد الأوروبى.





وحسبما نقلت مجموعة "روس بيزنس كونسلتنج" الإعلامية الروسية، قال السفير ماركوس إدرر: "عندما يتحدث المسؤولون الروس عن العملية المؤجلة والمسيسة من الجانب الأوروبى، أعتقد فى بعض الأحيان أنهم يشيرون إلى أنفسهم لأنهم هم من يسيّسون الأمر".

وتقوم منظمة الصحة العالمية والوكالة الأوروبية للأدوية بمراجعة اللقاح الروسى المستخدم فى روسيا، ووافقت أكثر من 70 دولة على استخدامه، وهذه المراجعة ضرورية لاعتماده فى الأسواق خارج روسيا.

ووفقًا لوكالة "رويترز" الإخبارية، تتهم روسيا الغرب برفض اعتماد لقاحها لأسباب سياسية، الأمر الذى يصعب على الروس السفر.

وكان وزير الصحة الروسى ميخائيل موراشكو، قد صرح هذا الشهر بأنه تم تذليل كافة عقبات تسجيل لقاح "سبوتنيك فى" لدى منظمة الصحة العالمية ولم يتبق سوى استكمال بعض الأوراق.